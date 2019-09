Valor de reservas en oro de Venezuela cae en US$ 1,000 millones a junio del 2019 Las reservas que están en barras de oro equivalen a unos US$ 4,620 millones, de acuerdo a los balances financieros del primer semestre del 2019, un monto 18.5% menor a los US$ 5,669 millones en lingotes que mantenía el Central en sus bóvedas al término del 2018.