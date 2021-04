Cinco países que rechazaron la vacuna contra el COVID de Pfizer Inc. por ser más cara, a favor de una versión más barata de AstraZeneca Plc, están pagando el precio.

Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia y Eslovaquia, que rechazaron parte de sus asignaciones de la vacuna de Pfizer para esperar las dosis de Astra, se encuentran entre las naciones del bloque con los programas de vacunación más lentos, según un documento de la Unión Europea visto por Bloomberg. Mientras que Pfizer ha cumplido con sus compromisos, Astra ha entregado solo 30 millones de los 120 millones de dosis originalmente comprometidas para el primer trimestre.

Como resultado, se espera que Bulgaria y Croacia hayan vacunado a 45% de su población para mediados de año, según el documento, el nivel más bajo en la UE después de República Checa. Estonia vacunará a un 50%, Letonia a un 53% y Eslovaquia a un 46%. Eso se compara con 61% en Alemania, 80% en Dinamarca y 93% en Malta.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, dijo el miércoles que se entregaron más de 100 millones de dosis a sus Estados miembros en el primer trimestre, lo que coincide con su objetivo reducido. La UE espera que el ritmo se acelere en el segundo trimestre, cuando se pronostica que recibirá 360 millones de dosis.

Hasta ahora, la UE ha administrado 15.5 dosis por cada 100 personas, menos de un tercio de lo que el Reino Unido ha administrado. Estados Unidos ha administrado 45 vacunas por cada 100 personas.

La UE está discutiendo un mecanismo para desviar un lote de 10 millones de dosis de Pfizer que se entregarán antes de lo esperado a algunos de los países que lo necesitan. La última propuesta dividiría 3 millones de las vacunas adicionales entre Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia y Eslovaquia, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Austria, que abogó por el mecanismo de redistribución, no recibiría ninguna dosis adicional bajo el plan, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Una de las personas dijo que el caso de Austria era diferente porque sus órdenes no se relacionaban por completo con Astra y el país no estaba tan retrasado.

Los 7 millones de dosis restantes se distribuirían proporcionalmente entre los 27 Estados miembros, mientras República Checa recibiría una mayor cantidad para que pueda inocular a 45% de su población a fines de junio.

A pesar del repunte en las entregas de este mes, los Gobiernos europeos no han logrado alcanzar el objetivo establecido por la Comisión Europea de vacunar a 80% de los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años.