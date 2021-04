La vacuna desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech, Covaxin, demostró una eficacia promedio de 78%, tras los resultados preliminares de la fase tres de su estudio clínico, aseguró el fabricante.

El estudio, que divide la eficacia del producto para casos leves, moderado, y graves; y casos severos de la enfermedad, incluyó a 25,800 participantes entre 18 y 98 años, observados tras dos semanas de haber recibido la segunda dosis del medicamento.

“La eficacia frente a la enfermedad grave COVID-19 fue de 100%, con un impacto en la reducción de las hospitalizaciones, mientras que “la eficacia contra la infección asintomática por COVID-19 fue de 70%, “lo que sugiere una disminución de la transmisión en los receptores”, indicó Bharat Biotech en un comunicado.

En medio de la segunda ola de coronavirus en el país, con cifras récord de casi 300,000 nuevos casos en las últimas 24 horas, se registraron 127 casos sintomáticos entre la población seleccionada para las pruebas, “lo que resultó en una estimación puntual de la eficacia del 78% contra la enfermedad COVID-19 leve, moderada y grave”, detalló.

“Se ha establecido la eficacia contra el SARS-Cov-2. Covaxin ha demostrado un excelente historial de seguridad en ensayos clínicos en humanos y en uso en situaciones de emergencia”, dijo el director ejecutivo de Bharat Biotech, Krishna Ella.

Este es el segundo estudio preliminar sobre la eficacia del medicamento. El primer análisis de eficacia publicado el pasado 3 de marzo daba al medicamento un 81% promedio de capacidad de protección contra el virus.

Covaxin ha demostrado además que “funciona bien contra la mayoría de las variantes de SARS-CoV-2. Estos hallazgos juntos consolidan la posición de nuestra vacuna autóctona en el panorama mundial de las vacunas”, dijo por su parte, Balram Bhargava, director general del Consejo Indio de Investigación Médica, codesarrollador del medicamento.

Esta misma semana, Bharat Biotech anunció el aumento de la capacidad de producción de su vacuna contra el coronavirus Covaxin hasta los 700 millones de dosis al año, cuadruplicando su producción actual de unos 150 millones de dosis al año.

Aunque de momento no se conocen estudios independientes sobre la eficacia del medicamento, Covaxin ya consiguió licencia de uso en México, Irán, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Guayana, Venezuela, Botsuana, Zimbabue, y su costo está entre los US$ 15 y US$ 20 por dosis.