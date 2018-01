Unión Europea confirma nuevas sanciones contra siete funcionarios venezolanos

La Unión Europea anunció el lunes nuevas sanciones contra siete funcionarios venezolanos de alto rango, y argumentó que es una forma de expresar la preocupación del bloque por la crisis política en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro.

Reuters reportó la semana pasada que la UE tomaría esta medida, que introduce restricciones de viajes y congela activos a personas a cargo de las fuerzas de seguridad acusadas de abusos, particularmente durante protestas antigubernamentales que sucedieron en Venezuela durante el 2017.



El Gobierno venezolano rechazó las medidas como "indignas" y las calificó como una "grosera injerencia en asuntos internos", al tiempo que adelantó que se reserva las acciones necesarias para defenderse de las "agresiones imperiales".



"Hoy la Unión Europea vuelve a ofrecer pruebas irrefutables de su notable subordinación ante el gobierno supremacista y racista de Donald Trump", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Mercado. El crudo y los productos relacionados representan tres cuartos de las exportaciones de Venezuela a la Unión Europea. El país caribeño cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero padece una inflación galopante y una severa escasez de alimentos.

Entre los funcionarios sancionados destacan Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y destacado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo legislativo compuesto por aliados de Maduro que cumple las funciones del Parlamento.

"Hablé con el presidente. Hay acciones diplomáticas que toman los gobiernos, una puede ser la ex #pulsión de funcionarios de Venezuela. Si no nos quieren a nosotros, nosotros no los queremos a ellos tampoco", dijo a periodistas Cabello, por primera vez incluido en una lista de sanciones internacionales.

El veterano político, quien negó poseer activos o cuentas en Europa, agregó que las sanciones suponen "una bomba" para el diálogo emprendido el año pasado entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, en un intento de buscar una salida a la crisis que enfrenta el país petrolero.



En la lista también están el ministro de Interior, Néstor Reverol; el Fiscal General, Tarek Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.



Saab y Moreno también rechazaron la medida, calificándola como un "ataque" a las instituciones venezolanas.



Si bien la UE ya impuso un embargo de armas a Venezuela, no ha evaluado hacerlo con el petróleo o con el propio Maduro.

Los medidas implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario y se añaden a las impuestas en noviembre por la UE que implican un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" en Venezuela.