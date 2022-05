Por Madison Muller

Después de la ola de ómicron de este invierno, había esperanza de que todas esas infecciones al menos significaran que el COVID pasaría desapercibido por un tiempo y nos daría a todos un pequeño descanso.

Pero parece que ese podría no ser el caso.

Una vez más, las infecciones aumentan constantemente en Estados Unidos. Algunas personas se están contagiando de COVID por segunda, tercera o incluso cuarta vez. Haberse enfermado recientemente ya no parece ser una garantía de que uno esté protegido contra el COVID por un período de tiempo prolongado. Estudios han sugerido que las subvariantes del ómicron más nuevas pueden evadir no solo los anticuerpos de variantes anteriores como delta, sino incluso los anticuerpos de versiones anteriores de ómicron.

“La realidad es que las cosas realmente no van bien en este momento”, dijo Jake Lemieux, médico de enfermedades infecciosas en el General Hospital de Massachusetts, en una sesión informativa sobre COVID de la Escuela de Medicina de Harvard el martes. “Todos pensamos que tendríamos un respiro después de la devastadora ola de ómicron. Y ese era claramente el caso hasta hace unas semanas”.

Más comunes

Hay mucho que no sabemos sobre estas reinfecciones, y lo desconocido hace que sea aún más difícil evaluar el estado de la pandemia en general. No está claro con qué frecuencia ocurren las reinfecciones o con qué variantes las personas se vuelven a infectar. Eso simplemente no forma parte actualmente de la recopilación de datos de COVID de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un puñado de departamentos de salud estatales se han dedicado a monitorear diligentemente las repeticiones de casos, pero incluso ellos dicen que definitivamente hay un subconteo de las reinfecciones.

Aun así, sus datos resaltan algo importante: las reinfecciones son cada vez más comunes.

El Departamento de Salud del estado de Colorado, por ejemplo, ha registrado más de 44,000 reinfecciones durante la pandemia, el 82% de las cuales ocurrieron desde que ómicron se convirtió en la variante dominante en diciembre. Las reinfecciones son más comunes entre los no vacunados, pero más de un tercio han surgido en personas que completaron su serie inicial de vacunación de dos dosis, según los datos. Más del 16% de las reinfecciones en Colorado han sido en personas con al menos una dosis de refuerzo.

Un informe del estado de Washington publicado el miércoles muestra que algunas reinfecciones también están derivando en hospitalizaciones. El grupo de edad con más probabilidades de volver a infectarse es el de 18 a 34 años, pero las personas de 65 años o más tienen más probabilidades de ser hospitalizadas después de la reinfección, según muestran los datos.