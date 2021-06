Vacunarse contra el COVID-19 en Hong Kong podría significar ganar un Tesla o incluso un montón de oro, gracias a que algunos magnates de la ciudad y sus empresas buscan incentivar las vacunas y ayudar a estimular una lenta tasa de inoculación.

CK Group, de Li Ka-shing, junto con su fundación benéfica, anunció que regalaría 20 millones de dólares de Hong Kong (US$ 2.6 millones) en vales de compra a través de una lotería para personas que hubieran recibido las dos dosis de las vacunas.

New World Development Co., encabezada por el multimillonario Adrian Cheng, también dijo que ofrecería 10 millones de dólares de Hong Kong en subsidios para personas de menores ingresos que se hayan vacunado.

“El valor de varias loterías o programas de recompensas, según hemos sabido por informes de noticias, supera los 120 millones de dólares de Hong Kong”, dijo la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, una sesión informativa semanal.

Los incentivos de las empresas locales parecen estar generando un repunte en la aceptación de las vacunas de BioNTech SE y la china Sinovac Biotech Ltd. El número total de reservas para vacunarse, que incluye la primera y la segunda dosis, aumentó a fines de mayo cuando las empresas comenzaron a participar en la campaña.

Solo alrededor de 15.1% de la población de Hong Kong de 7.5 millones de habitantes ha completado su proceso de vacunación, según el rastreador de vacunas contra el COVID-19 de Bloomberg, muy por detrás de otros centros financieros como Londres y Singapur.

Otras dos importantes firmas de Hong Kong anunciaron este mes programas de incentivos por un valor de más de US$ 20 millones en total. El desarrollador más grande de Hong Kong, Sun Hung Kai Properties Ltd., está ofreciendo premios como iPhones, mientras que Henderson Land Development Co., del magnate Lee Shau Kee, ofrece lingotes de oro.

La oficina local de la empresa australiana de propiedad industrial Goodman Group realizará una lotería con más de un millón de dólares de Hong Kong en premios para los residentes que hayan completado su vacunación antes del 31 de agosto.

Los obsequios incluirán un Tesla Model 3, con un costo de más de 500,000 dólares de Hong Kong, según un comunicado de Goodman.

La rama filantrópica de Sino Group, Ng Teng Fong Charitable Foundation, y Chinese Estates Holdings Ltd. anunciaron el mes pasado que ofrecerían un apartamento nuevo de US$ 1.4 millones en el área de Kwun Tong como premio para los residentes vacunados.