La Unión Europea planea establecer un fondo fiduciario de solidaridad para financiar la reconstrucción de Ucrania, que ha sido destrozada por la guerra, ya que se le dijo a los estados miembros que deberían pagar la mayor parte de los costos.

La Comisión Europea dijo a diplomáticos que está trabajando en un instrumento de la UE centrado en las necesidades a largo plazo del país en lugar de una herramienta multilateral, ya que el bloque asumirá gran parte de los costos, según personas familiarizadas con la discusión.

Siguiendo el modelo del fondo de recuperación pospandemia para los estados miembros, financiaría inversiones y reformas de acuerdo con el Gobierno de Ucrania, pero no está claro cuánto se proporcionaría a través de subvenciones o préstamos, dijeron las personas.

Dado que la guerra aún está en curso, el brazo ejecutivo de la UE no está dispuesto a ponerle un precio a la labor, pero dijo a los embajadores de la UE que la cifra alcanzaría cientos de miles de millones de euros durante décadas.

Se espera que los temas de la reconstrucción de posguerra y las posibles reparaciones de guerra atraigan la atención durante las próximas semanas, ya que altos funcionarios en Bruselas y Washington planean discutir formas de apoyar financieramente a Kiev y garantizar que la enorme cantidad de dinero no se malgaste, dijeron los funcionarios de la UE.

Control de la Corrupción

El Banco Mundial organizará una sesión ministerial el jueves sobre Ucrania durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington. Se prevé contar con la participación del vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, dijo un funcionario de la UE.

Es difícil para los países avanzar demasiado en cualquier plan con las fuerzas rusas aún atacando ciudades ucranianas, pero incluso si la guerra termina, habrá obstáculos importantes. La corrupción endémica de Ucrania, y la falta de mecanismos sólidos de supervisión, son dos de los más grandes.

Holanda sugirió que cualquier nueva herramienta de reconstrucción podría usarse para ayudar a implementar estructuras de gobierno en el país que lo acercarían a la UE y facilitarían su eventual camino de adhesión, dijeron las personas.

Como primer paso, la comisión realizaría una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras junto con el Banco Mundial. El Gobierno ucraniano estima que la destrucción de las fuerzas rusas en su territorio asciende a US$ 1 billón.

La mayor parte de la ayuda inicial se destinaría a reconstruir la infraestructura y apoyar la provisión de servicios públicos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que su Gobierno necesita US$ 5,000 millones a US$ 7,000 millones por mes para cubrir salarios y otros gastos sociales.

Apoyo Agrícola

La comisión también está considerando extender garantías para ayudar a las empresas. Ucrania estima que alrededor de un tercio de las empresas han detenido por completo sus actividades y el 45% ha reducido su producción.

En particular, la guerra ha afectado al sector agrícola, una de las actividades económicas más importantes del país, ya que grandes porciones de tierra no pueder ser utilizadas, los agricultores enfrentan costos crecientes y las exportaciones se han visto obstaculizadas.

Algunos estados miembros, incluidos Suecia y Eslovenia, han sugerido explorar formas de redirigir los fondos rusos a Ucrania, por ejemplo, recaudando las ganancias adicionales de los altos precios de la energía o utilizando los activos congelados de los oligarcas rusos sancionados.

El bloque ya ha desembolsado 600 millones de euros (US$ 647 millones) en préstamos blandos desde que comenzó la guerra y está acelerando la aprobación de 600 millones de euros adicionales que podrían llegar este verano, dijo un funcionario de la UE. La UE también está trabajando en un paquete de préstamo adicional que podría ser de una magnitud similar.

Por otra parte, el FMI aprobó US$ 1,400 millones en financiamiento de emergencia para Ucrania y canceló US$ 2,200 millones del préstamo anterior de US$ 5,000 millones de Ucrania, ya que estaba claro que Ucrania ya no podía cumplir con las reformas y las condiciones necesarias para recibir el resto de ese préstamo, incluyendo la lucha contra la corrupción.