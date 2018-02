Trump pide US$ 1,600 millones para 104 kilómetros de muro con México

La propuesta presupuestaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el año fiscal 2019 presentada este lunes incluye una petición de US$ 1,600 millones para cercar unos 104 kilómetros (65 millas) de los 3,180 kilómetros de la frontera con México, solicitud similar a la que hizo el año pasado.

En esta ocasión, el mandatario solicitó esta cantidad para proteger la zona del valle del río Bravo (Texas) "a petición de las autoridades migratorias de la zona", según aseguraron altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una llamada con periodistas.

Trump pidió el año anterior la misma cuantía, US$ 1,600 millones, para construir un muro en la misma área y en San Diego (California), limítrofe con la ciudad de Tijuana (México), pero el Congreso no ha aprobado por ahora una partida específica para su construcción.

"Un muro fronterizo es fundamental para combatir la adicción a las drogas que causa miles de muertes innecesarias en Estados Unidos y para evitar la entrada ilegal de inmigrantes", señaló la misma fuente, que prefirió mantener en el anonimato.

La Administración de Trump espera gastar un total de US$ 25,000 millones en el muro fronterizo, que incluyen US$ 18,000 millones de la propia construcción física y US$ 7,000 millones de mejoras tecnológicas y equipamiento, detallaron desde el departamento.

Sin embargo, esta cantidad está sujeta a la negociación sobre una reforma migratoria que puede iniciar hoy en el Senado y que determinará el futuro de 690,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, entre otras medidas.

En total, la propuesta de hoy incorpora un aumento de US$ 3,400 millones (8%) para el presupuesto del DHS respecto al año 2017, la fecha más reciente de la que se tienen datos.

En esta partida se incluyen, además del muro, US$ 782 millones para incorporar 2,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el doble de los previsto; y 750 nuevos policías fronterizos, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Estos nuevos agentes de policía ayudarían a cumplir el compromiso de Trump de detener y deportar a los inmigrantes ilegales, desmantelar las redes de contrabando y mejorar la seguridad pública", especificaron los funcionarios, que recordaron que Trump quiere incrementar en 5,000 el número de agentes durante su mandato.

La proposición del presidente para el presupuesto del DHS también aboga por incrementar la vigilancia por vídeo y otras tecnologías en la frontera, reforzar la ciberseguridad del país y aumentar los fondos de emergencia para la recuperación de desastres naturales.