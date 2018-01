Trump contradice a importante asesor y dice que su posición sobre el muro "no ha cambiado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el jueves la construcción de un muro en la frontera sur del país y dijo que su posición sobre ese tema "nunca ha cambiado o evolucionado", lo que contradice comentarios formulados por su jefe de gabinete.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo a legisladores hispanos durante una reunión el miércoles que algunos de los puntos de vista sobre inmigración expresados por Trump durante la campaña estaban "desinformados", según informaciones publicadas por los diarios The Washington Post y The New York Times.

Kelly detalló más tarde sus palabras en una entrevista con Fox News, diciendo que los puntos de vista del presidente han "evolucionado".

En una aparente reprimenda a Kelly, Trump escribió en Twitter el jueves: "El muro es el muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo proyecté".

El muro fronterizo se encuentra en el corazón de una lucha en el Congreso para reformar la ley de inmigración antes del vencimiento en marzo de un programa que protege a los llamados "Dreamers", inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

Trump quiere que cualquier acuerdo incluya fondos para el muro, cuya construcción es rechazada por los demócratas. Se espera que el proyecto cueste más de US$ 20,000 millones.

Durante la campaña, los partidarios de Trump celebraban la promesa de construir un muro de 3,000 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, buscando mantener a raya a los traficantes de drogas e inmigrantes indocumentados.

Desde que asumió el cargo, Trump ha reconocido que en la extensión de la frontera existen barreras geográficas, como montañas y ríos, donde no sería necesario el muro.

"El muro será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial de US$ 71,000 millones con Estados Unidos", dijo Trump en Twitter el jueves.

Kelly dijo a Fox News en una entrevista el miércoles que el Gobierno estadounidense estaba considerando tasas de visados y una renegociación del TLCAN como formas de obtener ingresos de México.