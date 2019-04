La primera fase de venta de entradas para Tokio 2020 se abrirá el 9 de mayo

La primera fase de venta de entradas para Tokio 2020 comenzará el próximo 9 de mayo y estará destinada a residentes en Japón, mientras que desde el extranjero se podrán comprar a partir de junio, según anunció hoy la organización.

Esta etapa inicial, exclusivamente dirigida a ciudadanos nipones o residentes en el país asiático, tendrá lugar por sorteo y se espera una alta demanda de entradas para el evento, que se celebrará entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, informó en un comunicado el comité organizador.

Los interesados en esta primera fase podrán registrarse entre el 9 y el 28 de mayo en la web habilitada por la organización, con vistas a participar en una lotería cuyos resultados se publicarán el 20 de junio y que concederá a los ganadores el derecho a adquirir las entradas.

Por su parte, la venta de entradas fuera de Japón estará disponible a partir del próximo 15 de junio a través de los distribuidores autorizados en cada país por Tokio 2020 y por los comités olímpicos nacionales, según explicó la organización.

El próximo otoño, se abrirá otra fase de venta de entradas para residentes en Japón, donde los boletos estarán disponibles para los interesados por orden de llegada.

Asimismo, los interesados de todo el mundo podrán comprar entradas en la web de la organización a partir de la primavera de 2020, cuando también será posible adquirir boletos en las taquillas oficiales que se habilitarán en Tokio y en establecimientos oficiales de reventa.

Los precios de las entradas van desde los 2,500 yenes (US$ 22,345) para competiciones como el fútbol hasta los 130,000 yenes (US$ 1,161) que costará ver pruebas de atletismo o los 300,000 yenes (US$ 2,681) para la ceremonia inaugural, el más caro de los Juegos Olímpicos.

La mitad de las competiciones tendrán un número no determinado de entradas que costarán 8,000 yenes o menos (US$ 70).

Para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre de 2020, las entradas se pondrán a la venta el próximo verano.