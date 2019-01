Theresa May, una política perseverante que sigue luchando

Fiel a su reputación de obstinada y perseverante, la primera ministra británica Theresa May sigue luchando por ser quien saque a Reino Unido de la UE pese a sufrir una humillante derrota en el parlamento, donde enfrenta una moción de censura.

En una cámara con 650 escaños, 432 diputados -entre ellos 118 de su propio Partido Conservador- votaron el martes contra el acuerdo de Brexit que ella negoció con la Unión Europea.

Fue una derrota sin precedentes en la historia del país -May solo logró 202 apoyos- y provocó una moción de censura al gobierno que los diputados deben votar a última hora del miércoles.

Pese a todo, esta política de 62 años, que proyecta una imagen de frialdad un poco mecánica, se declaró decidida a seguir adelante.

"Voy a escuchar los puntos de vista de la cámara, a entender los puntos de vista de los parlamentarios para identificar qué podría tener el apoyo de la cámara y cumplir con el referéndum" que en 2016 decidió el Brexit, dijo.

Según Simon Usherwood, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Surrey, podría permanecer en el cargo hasta que logre la ardua misión del Brexit.

Después, los diputados rebeldes conservadores "sentirán que es el momento en que pueden sacar a May, culparla por las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo y afirmar que se necesita un nuevo líder para la próxima fase", estima.

"Estoicismo y perseverancia"

May llegó al poder en las caóticas semanas posteriores al referéndum de junio del 2016, en que los británicos votaron por salir de la Unión Europea lo que provocó la dimisión del entonces primer ministro conservador David Cameron, de quien había sido ministra del Interior durante seis años.

Pese a ser euroescéptica, se había pronunciado a favor de la permanencia en la UE, pero se implicó poco en la campaña y lo hizo insistiendo en la necesidad de limitar la inmigración, el tema favorito de los partidarios del Brexit.

Solo un año después de llegar a Downing Street, convocó unas catastróficas elecciones legislativas anticipadas destinadas a fortalecer su posición en las que, sin embargo, acabó perdiendo la mayoría absoluta y quedó dependiente del apoyo del pequeño partido unionista norirlandés DUP para poder gobernar.

Desde entonces innumerables ataques de todos los bandos la han hecho tambalearse.

Varios de sus ministros la fueron abandonando por el pedregoso camino de la negociación, entre ellos dos ministros del Brexit, Dominic Raab y David Davis, y el jefe de la diplomacia Boris Johnson, que desde entonces se convirtió en uno de sus más acérrimos rivales.

Pero hasta ahora, May siempre sobrevivió. Y siguió adelante "a base de estoicismo y perseverancia", señala Iain Begg, profesor de Ciencias Políticas en la London School of Economics.

Y también porque nadie quiere cargar con su ingrata misión, agrega Usherwood.

'No subestimen a Theresa May'

Theresa Brasier -su nombre de soltera- nació el 1 de octubre de 1956 en Eastbourne, ciudad costera del sureste de Reino Unido.

Dio sus primeros pasos en política en 1986, año en que fue elegida concejala del distrito londinense de Merton antes de convertirse en diputada en 1997. Del 2002 al 2003 fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de su formación.

La propia May se describió una vez como "una mujer jodidamente difícil", y su actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, advirtió no hace mucho: "No subestimen a Theresa May".

Aunque sus enemigos la han acusado de tener poca altura de miras, todos coincidían en su laboriosidad.

"Es muy diligente, muy trabajadora, se sumerge en los detalles, es bastante tecnócrata, muy dura, y puede ser tozuda", explicó a la AFP el exlíder liberaldemócrata Nick Clegg, que fue viceprimer ministro del gobierno de coalición de Cameron.

"Todas estas cosas son cualidades bastante buenas en un político del gobierno", reconocía Clegg. Pero "nunca vi realmente en ella mucha imaginación, ni flexibilidad, ni instinto, ni visión".