Este 2020 no habrá listado de The World’s 50 Best Restaurants por la situación que atraviesa el sector por la pandemia, pero la organización ha anunciado para el 8 de junio de 2021 la presentación de una nueva clasificación.

Será en la misma sede prevista para este año, la ciudad belga de Amberes, según ha anunciado este lunes la organización en Twitter, y con una gala de la que aún se desconocen los detalles puesto que dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19, pero que antes de su estallido reunía a los grandes cocineros del mundo.

La revista británica Restaurant decidió este año suspender por la pandemia su lista anual de mejores restaurantes del mundo, que se iba a presentar el pasado junio, y la sustituyó por varias acciones en favor de los restaurantes, uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria y económica, y por la “Cumbre de la recuperación”, una serie de charlas virtuales para analizar su futuro.

También ha creado un fondo para ayudar a la supervivencia y recuperación de los restaurantes, alimentado tanto con donaciones de sus socios como a través de actos para los consumidores.

Impulsado por la revista británica Restaurant, este listado se ha presentado en Londres durante la mayoría de sus ediciones para luego itinerar por Nueva York, Melbourne, Bilbao y Singapur, donde se dio a conocer el del 2019, con Mirazur, del argentino Mauro Colagreco en Menton (Francia), como número uno.

España lo ha liderado en varias ocasiones con el ya desaparecido elBulli y El Celler de Can Roca; tantos ellos como otros restaurantes que han llegado a la cúspide ostentan ya el título de “los mejores de los mejores” que les impide volver a entrar en la competición para dar paso a nuevos proyectos.