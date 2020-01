En algún momento del pasado otoño boreal, un contratista de seguridad con sede en Asia recibió una llamada que le pareció curiosa. El hombre al otro lado de la línea, un conocido desde hace mucho tiempo y, como él, un experto en protección de personas VIP y cargas valiosas en entornos desafiantes, estaba buscando contratar a alguien para un trabajo en Japón. Ofreció pocos detalles. La asignación implicaría escoltar a alguien fuera del país, dijo. Pagaría bien. Y estaba buscando agentes con experiencia militar o policial e, idealmente, rostros del este asiático de piel clara, del tipo que no llamarían la atención en Tokio.

El contratista quería saber más. ¿A quién protegerían los agentes? ¿Cuál era la amenaza específica? ¿Llevaría el cliente dinero en efectivo u oro o alguna otra cosa de valor? La persona que llamó no quiso decir. El contratista no se comprometió, pero dijo que se pondría en contacto si se le ocurría alguien más para el trabajo. Colgaron y el contratista no volvió a pensar en el trabajo, hasta que él y el resto del mundo vieron las noticias sobre Carlos Ghosn.

Justo antes de Año Nuevo, Ghosn, el derrocado líder de Nissan Motor Co. y Renault SA, completó un osado escape de Tokio, donde enfrentaba cargos criminales que podrían haberlo encarcelado durante más de una década. A pesar de estar intensamente vigilado mientras estaba en libertad bajo fianza, con una cámara instalada en la puerta principal de su casa y agentes encubiertos que lo seguían cuando salía a la calle, Ghosn de alguna manera llegó al Líbano, donde vivió durante la mayor parte de su adolescencia y tiene ciudadanía.

Para Ghosn, que había pasado más de 100 días en confinamiento solitario en una cárcel de Tokio y estaba en camino a enfrentar un juicio en un país donde los fiscales prácticamente nunca pierden, su escape fue un golpe de estado impresionante. Líbano tiene una política contra la extradición de sus ciudadanos, y como uno de los miembros más exitosos de la diáspora del país, es un héroe nacional, con amigos que incluyen algunos de los nombres más importantes en los negocios y la política local. Su cara está en un sello de correos.

Seguro en Beirut, finalmente podría intentar refutar las acusaciones en su contra, que según él fueron el resultado de una conspiración entre facciones nacionalistas, tanto dentro de Nissan como del gobierno japonés, que estaban decididas a sacarlo del juego. Y, lo más importante para alguien que pasó la mayor parte de dos décadas construyendo y cultivando su imagen pública, podría ponerse a trabajar para restaurar su reputación como un gran hombre de negocios, tal vez incluso preparando un regreso.

Unas semanas después de la fuga de Ghosn, no está nada claro que tenga éxito. Si bien él está, en el futuro previsible, más allá del alcance de la policía japonesa, sus problemas legales están lejos de resolverse. Ghosn todavía está bajo investigación en Francia, donde se encuentra Renault, mientras que el gobierno de Japón emitió una Alerta Roja en su nombre a través de Interpol, exponiéndolo a un posible arresto en el momento en que ingrese a un país menos hospitalario que el Líbano.

Los fiscales japoneses también obtuvieron una orden de arresto contra su esposa, Carole, alegando que ella dio información falsa durante su investigación. Y la tarea de restaurar su imagen como una de las principales figuras del capitalismo global es enorme. Incluso algunos de sus antiguos colegas más cercanos siguen sin saber qué hacer con las acusaciones en su contra. Es difícil imaginar que las grandes corporaciones, bancos o inversores acuerden trabajar junto a un hombre que oficialmente es un fugitivo.

Reunido con su familia en el país de su juventud, Ghosn sin duda ha mejorado sus circunstancias personales. Sin embargo, lo que queda por ver es si simplemente ha cambiado una forma de encierro por otra.

Mientras estaba en libertad bajo fianza, Ghosn pasó gran parte de su tiempo en la oficina de sus abogados en el centro de Tokio, en un edificio anónimo de mediana altura cerca del Palacio Imperial. Al estar prohibido bajo los términos de su liberación de acceder a Internet en cualquier otro lugar, se le había asignado una estrecha sala de reuniones con una mesa vacía, una pizarra y una computadora portátil. También fue el único lugar donde se le permitió a Ghosn llamar a Carole, e incluso entonces solo con la aprobación de un juez de Tokio. Desde abril, cuando la había visto por última vez, hasta fin de año, recibió este permiso dos veces: una en noviembre y otra vez, durante una hora, en la víspera de Navidad.

El no poder ver a su esposa fue la parte más difícil de su terrible experiencia, Ghosn diría más tarde, una ausencia que "me puso de rodillas". Su estado de ánimo no hizo más que decaer en Navidad, después de una audiencia previa al juicio durante la cual supo que los fiscales querían retrasar el segundo de sus dos juicios hasta el 2021. En suma, le dijeron sus abogados, podría llevar cinco años resolver completamente sus casos.

Ghosn fue acusado cuatro veces, todas por mala conducta financiera. Los dos primeros cargos lo acusan de no informar su compensación en las presentaciones oficiales, dejando de lado decenas de millones de dólares que los investigadores dicen que tenía la intención de obtener. En la tercera y cuarta acusación, por abuso de confianza, los fiscales lo acusaron de beneficiarse indebidamente de las relaciones de Nissan con sus socios en el mundo árabe, y en un caso de desviar US$ 5 millones de dinero de la compañía para sus propios fines a través de un grupo de concesionarios de automóviles en Omán.

Ghosn ha negado haber actuado mal, argumentando que las compensaciones que los fiscales dicen fueron reportadas erróneamente y que él nunca hizo mal uso de los fondos de Nissan. (También resolvió una queja civil de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que afirmaba que no divulgó adecuadamente su compensación, aceptando una multa de US$ 1 millón sin admitir las acusaciones de la agencia).

La mayoría de los acusados ​​criminales, en Japón o en otros lugares, no tienen la opción de simplemente salir de sus procesos judiciales si creen que no pueden ganar. Ghosn —con amplios recursos financieros y pasaportes del Líbano, Francia y Brasil— lo hizo. Durante meses, un equipo de más de una docena de agentes de seguridad, liderados por un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., había estado diseñando un plan para llevarlo al Líbano, el país donde Ghosn tiene las conexiones más extensas.

El secreto era grande: algunos de los participantes, según una persona familiarizada con la operación, no sabían la identidad de la persona que iban a extraer, incluso después de haber aceptado el trabajo.

El líder del equipo tenía una carrera que no podría haber sido más diferente de la de Ghosn. Nacido en Staten Island, Nueva York, Michael Taylor se unió al Ejército de EE.UU. después de la escuela secundaria y fue aceptado en las Boinas Verdes, acumulando habilidades que incluían saltos de HALO: el delicado arte de saltar de un avión a 30,000 pies o más y caer en picada tanto como sea posible antes de abrir el paracaídas.

Fue enviado al Líbano durante la brutal guerra civil de 15 años del país, que terminó en 1990, y allí conoció a su futura esposa, Lamia, quien al igual que Ghosn, era miembro de la minoría cristiana maronita del país. Después de abandonar el Ejército, Taylor empleó sus habilidades en el sector privado, estableciendo una compañía con sede en Boston llamada American International Security Corp. (AISC), que protege a ejecutivos en lugares peligrosos, prepara evaluaciones de vulnerabilidad para infraestructura crítica e incluso planea operaciones para rescatar víctimas de secuestro.

También colaboró ​​con agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en una ocasión trabajando encubierto para investigar a los narcotraficantes libaneses, y desarrolló una relación con Duane Clarridge, un legendario oficial de la CIA que supervisó una red privada de espionaje cuando estaba en retiro.

Taylor, de 59 años, también tenía la costumbre de operar en zonas grises. En la década de 1990 fue acusado en Massachusetts por cargos que incluyen escuchas telefónicas ilegales y se declaró culpable de delitos menores. Más tarde, el New York Times informó que estaba conectado a una red de espionaje "en las sombras" en Afganistán, que operaba aparentemente desafiando las reglas militares contra el uso de contratistas privados como espías. (Taylor no fue acusado de haber actuado mal.)

Y en el 2012, los fiscales federales lo acusaron de sobornar a un oficial del Ejército para ganar US$ 54 millones en contratos y conspirar con un agente del FBI en un intento de acabar con una investigación sobre el asunto. Taylor se declaró culpable de fraude electrónico y de violar la ley federal de adquisiciones y fue sentenciado a dos años de prisión. El negocio de AISC colapsó.

No está claro cómo Taylor estaba conectado con Ghosn, aunque el Líbano es lo suficientemente pequeño como para que solo haya un par de grados de separación entre sus amplias familias. Incluso para Taylor, sacar al ejecutivo de Japón sería una tarea extrema. Después de casi 20 años en la cima de una de las compañías más grandes de Japón, Ghosn era quizás el extranjero más conocido en Tokio, alguien que no podía subirse a un avión o barco sin ser reconocido.

Y no era un rehén de un grupo violento ni un niño secuestrado; era un acusado de delitos penales, procesado por el gobierno de un aliado de Estados Unidos. Taylor y todos los que contrató podrían enfrentar cargos si se descubrieran sus identidades, al menos ver restringidos sus futuros viajes y trabajos, y en el peor de los casos, ser enviados a prisión.

El contratista de seguridad que fue abordado acerca de una operación en Japón dijo que nunca aceptaría una tarea tan peligrosa como el trabajo de Ghosn; los que acepten, dijo, necesitarían una compensación extremadamente generosa por los riesgos relacionados, quizás elevando el costo total a US$ 15 millones o más.

Sin embargo, según la persona familiarizada con la operación, Taylor estaba ansioso por ayudar, y no solo por la potencial recompensa. A pesar de sus antecedentes radicalmente diferentes, Taylor se compadeció de Ghosn, dijo la persona. A Taylor se le negó la libertad bajo fianza en el período previo a su propio juicio, confinado en las cárceles de Utah a medio país de su hogar en Massachusetts. En Ghosn vio a alguien en una situación similar, un hombre que sintió que había sido tratado injustamente. Si Ghosn era culpable parecía no tener importancia.

En Japón, Taylor recibiría ayuda de un viejo amigo del Líbano, George-Antoine Zayek. Experto en piedras preciosas, Zayek se había unido a una milicia cristiana durante la guerra civil, sufriendo una grave herida en la pierna durante los combates. Los doctores en Beirut querían amputarla; en cambio, Taylor lo ayudó a conseguir un tratamiento más sofisticado en Boston. Zayek no perdió su pierna, pero le quedó una cojera y una lealtad de por vida a Taylor. Se convirtió en ciudadano estadounidense y estuvo involucrado con las empresas de Taylor en la década de 1990, luego trabajó para él en Irak. Taylor se negó a comentar sobre la fuga de Ghosn; Zayek no pudo ser contactado para hacer comentarios.

La fase final de la operación Ghosn comenzó justo antes de Navidad. El 24 de diciembre, una compañía llamada Al Nitaq Al Akhdhar recibió una factura de US$ 175,000 por parte de MNG Jet, un grupo de aviación turco, por alquilar un avión Bombardier Global Express, que tiene un alcance de más de 11,000 kilómetros (6,835 millas). Si alguien de MNG hubiera intentado visitar a este cliente, le habría resultado difícil: no hay una compañía llamada Al Nitaq Al Akhdhar en la dirección de Dubai que proporcionó en la documentación de la carta. Al mismo tiempo, MNG ha dicho que un cliente diferente hizo los contactos para contratar otro avión, un Bombardier de corto alcance, para volar de Estambul a Beirut.

En la mañana del domingo 29 de diciembre, Taylor y Zayek aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Kansai, cerca de Osaka, en el fletado Global Express. A bordo también había dos pilotos y, según personas familiarizadas con el vuelo que pidieron no ser identificados, un par de cajas negras grandes del tipo que usan para llevar equipos de audio para conciertos. Más tarde, ese mismo día, según las imágenes de la cámara de vigilancia difundidas por los medios japoneses, Ghosn salió de su residencia, una casa alquilada en el concurrido barrio de Roppongi.

Llevaba un sombrero y una máscara de estilo quirúrgico. (Utilizada para protegerse contra los gérmenes, estas no son inusuales en Japón). El equipo avanzado de Taylor había elegido cuidadosamente el próximo destino de Ghosn. Durante los meses que pasaron observando a los agentes vestidos de civil que seguían a Ghosn por Tokio, notaron algo, según la persona familiarizada con la operación. Por alguna razón, los agentes japoneses generalmente no seguían a su objetivo cuando entraba en un hotel.

Ghosn pronto llegó al cercano Grand Hyatt Tokyo, que se encuentra junto a Roppongi Hills, un gran complejo de oficinas con un centro comercial y una confusa variedad de entradas y salidas en diferentes pisos. Desde allí, según los medios japoneses, se dirigió a la estación de Shinagawa, un importante centro ferroviario, y en un tren de alta velocidad a Osaka. La presencia de Ghosn en el transporte público no habría sido, en sí misma, sospechosa. Según los términos de su fianza, se le permitía viajar a nivel nacional, y había visitado Kioto, que se encuentra en la misma línea de tren bala, con una de sus hijas.

Como todo lo demás sobre la fuga de Ghosn, los medios de salida de Japón se habían elegido con sumo cuidado, con el equipo de Taylor evaluando una amplia gama de escenarios. El uso de un pasaporte falso para llevar a Ghosn a un avión privado como pasajero era una moneda al aire: los sellos de entrada japoneses contienen códigos QR, que de ser escaneados revelarían rápidamente el subterfugio. Otra opción, llevar a Ghosn a un buque de carga que se compraría para la operación, fue finalmente rechazada por ser demasiado complicada.

Como parte de su reconocimiento, la gente de Taylor había inspeccionado aeropuertos en todo el país, buscando terminales donde la seguridad fuera laxa. Hace unos meses, dijo una persona familiarizada con la operación, el equipo observó que las máquinas de rayos X en la terminal privada de Kansai eran demasiado pequeñas para escanear una caja grande, y simplemente se pasaban objetos de gran tamaño. La rutina fue la misma la noche del 29 de diciembre.

Los funcionarios del aeropuerto no examinaron las grandes cajas negras que Taylor y Zayek tenían con ellos, y fueron cargados en el Bombardier sin incidentes. El avión se dirigía a Estambul; la presentación de un plan de vuelo que enumera Líbano como destino habría levantado demasiadas sospechas, según una persona familiarizada con la investigación posterior. Poco después de las 11 p.m., el avión estaba en el aire.

Aterrizó en el aeropuerto Ataturk de Estambul unas 12 horas después. Un gerente de operaciones de MNG llamado Okan Kosemen, que había ayudado a organizar el charter, estaba esperando para saludarlo. En declaraciones posteriores a un juez turco, Kosemen relató que cuando subió a bordo, dos estadounidenses, presumiblemente Taylor y Zayek, lo llevaron a la parte trasera de la cabina.

Allí, esperando en el cubículo del baño, estaba Ghosn. Kosemen esperó a que la tripulación se fuera, ahuyentó a un técnico que quería trabajar en el avión y metió a Ghosn en una camioneta Ford para llevarlo al segundo avión y de ahí al Líbano. (Kosemen dice que no sabía que estaba ayudando a un fugitivo cuando organizó el chárter y que una de las personas involucradas amenazó con dañar a su familia si no cooperaba. MNG también dijo que no sabía que Ghosn estaría en los vuelos.)

Los pasaportes de Ghosn habían sido tomados como condición de su fianza, con una excepción. Tenía dos pasaportes franceses, un privilegio otorgado a ciudadanos con horarios de viaje particularmente exigentes. Había recibido permiso para quedarse con el segundo; la ley japonesa requiere que los extranjeros porten sus documentos de identidad en todo momento. La advertencia era que tenía que guardarse en una caja de plástico, sellada con un candado al que solo sus abogados tenían la combinación. Pero Ghosn lo abrió y luego lo presentó a un inspector en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut como cualquier otro viajero. Fue el primer acto legal que realizó desde que salió de Japón.

Durante los primeros días después de la partida de Ghosn, las autoridades de Japón parecían inseguras de cómo reaccionar. El primer ministro Shinzo Abe y sus diputados no hicieron declaraciones oficiales; en el Ministerio de Justicia y en la oficina del fiscal de Tokio, los periodistas lucharon por obtener un comentario de un portavoz. El silencio cercano alimentó brevemente las teorías de que Ghosn podría haber tenido una luz verde sutil para escapar; que personas dentro del gobierno se habían cansado del dolor de cabeza de relaciones públicas de enjuiciar a un acusado de tan alto perfil y decidieron que sería mejor deshacerse de él.

Esas teorías se descartaron al poco tiempo. El 7 de enero, los fiscales dijeron que habían obtenido una orden de arresto contra Carole, citando lo que afirmaron fueron declaraciones falsas que ella hizo más de ocho meses antes. Los representantes de Ghosn vieron la medida, que pronto fue seguida por un informe de que Japón buscaría una Alerta Roja para ella, como un claro intento de intimidarlo antes de su primera aparición pública desde su fuga.

Eso fue planeado para el 8 de enero en Beirut, en las oficinas de la asociación nacional de periodistas, y aprovechado por Ghosn como una oportunidad para que él exponga la "injusticia y la persecución política" detrás de su situación. Cuando se acercaba la hora señalada, los camarógrafos japoneses abarrotaban la acera fuera del lugar; a la mayoría se le había negado la acreditación para asistir, una decisión que Ghosn dijo que estaba motivada por lo que consideraba un trato injusto por parte de la prensa de Tokio.

Protegido por guardaespaldas, entró a la habitación justo antes de las 3 p.m. Su cabello, previamente negro azabache, era tenue y gris, y líneas profundas marcaban su rostro. Pero, por lo demás, era inconfundiblemente Ghosn: confiado, imperturbable y en total dominio de su material.

Su discurso duró más de una hora, ilustrada con documentos proyectados en la pared detrás de él. Ghosn argumentó que las acusaciones en su contra habían sido efectivamente inventadas, el resultado de una conspiración para detener sus planes de integrar más estrechamente a Nissan con su socio Renault.

Los organizadores del complot, dijo, incluían a Hiroto Saikawa, su sucesor como director ejecutivo de Nissan, Hitoshi Kawaguchi, quien estaba a cargo de las relaciones gubernamentales, y el miembro de la junta Masakazu Toyoda. Todos han rechazado sus afirmaciones.

Solo dos temas estaban fuera de los límites: los detalles de su fuga, para proteger a las personas que lo ayudaron, y las identidades de los funcionarios japoneses que él cree que participaron en la conspiración, una concesión, según una persona familiarizada con la planificación de Ghosn, a las preocupaciones dentro del gobierno libanés sobre complicar las relaciones con Japón más de lo que ya lo había hecho.

“Estoy aquí para limpiar mi nombre. ... Estas acusaciones son falsas, y nunca debería haber sido arrestado ", dijo. "Fui presumido culpable ante los ojos del mundo y sujeto a un sistema cuyo único objetivo es coaccionar confesiones, asegurar declaraciones de culpabilidad, sin tener en cuenta la verdad". Su fuga, dijo, fue "un riesgo que solo se corre si renuncias a la imposibilidad de un juicio justo".

Pero a medida que continuaba el discurso de Ghosn, la entropía se apoderó del lugar. Saltó rápidamente de una acusación a otra a un ritmo que era difícil de seguir incluso para los observadores versados ​​en toda la novela. En un momento, cometió el paso en falso número 1 para extranjeros en Japón, comparando su arresto con el ataque a Pearl Harbor.

Hubo destellos de arrogancia, y Ghosn describió a Nissan como "en el suelo" antes de su llegada y se jactó de que "20 libros de gerencia fueron escritos sobre mí".

Dedicó un período de tiempo significativo a un tema relativamente menor (ya sea su uso adecuado de una habitación en Versalles para su boda del 2016 constituyó una especie de soborno para el patrocinio del palacio por parte de Renault), proporcionando una explicación intrincada que luego resumió con: "Si hubiera pensado que había habido un problema ético, no lo habría hecho”. Luego pasó más de una hora contestando preguntas, cambiando entre inglés, francés, árabe y, por deferencia, a un pequeño pero entusiasta equipo de reporteros brasileños, portugués. Puede que no se haya estado divirtiendo exactamente, pero claramente se sintió liberado.

Ese sentimiento no durará si sus antiguos captores tienen algo que decir al respecto. La Alerta Roja iniciado por Japón ha desencadenado un proceso legal en el Líbano, y el día después de su conferencia de prensa, el Ministerio de Justicia del país convocó a Ghosn.

Los fiscales lo interrogaron sobre las acusaciones japonesas y sobre un tema separado: si cometió un delito al visitar a Israel como CEO de Renault. Líbano considera a Israel un enemigo, y es ilegal que los ciudadanos viajen allí, con violaciones castigables con una sentencia de cárcel, un recordatorio de que los valores globalistas de Ghosn pueden no ser totalmente compatibles con los de su nuevo hogar.

Y será, por ahora, su hogar: el gobierno le ha prohibido formalmente que se vaya, tomando posesión de su pasaporte francés. En una entrevista en Beirut, el ministro de Justicia, Albert Sarhan, insistió en que Líbano considerará cuidadosamente cualquier solicitud de Japón y que es demasiado pronto para decir que Ghosn no será extraditado. Pero dado el contexto político y legal, esa salida es altamente improbable.

Ghosn dice que está ansioso por limpiar su nombre, algo que su abogado ha sugerido que podría ocurrir a través de un juicio en Líbano, un país que ocupó el puesto 138 en el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente publicado por Transparencia Internacional.

En su conferencia de prensa, Ghosn fue más extenso y dijo que agradecería ser juzgado "en cualquier lugar donde creo que pueda tener un juicio justo". Cuando lo expresa de esa manera, es un recordatorio de que por todo lo que ha perdido, todavía tiene mucho que dar.

Entre las cosas notables sobre la situación de Ghosn en Japón, donde tenía una posibilidad muy real de convertirse en uno de los pocos líderes corporativos de su nivel en ser enviado a prisión, estaba el grado en que todas sus ventajas: conexiones, dinero, acceso a los medios globales, parecían no contar para nada. Eso resultó ser solo la mitad cierto. Es posible que Ghosn no haya podido vencer al sistema, pero no necesitaba hacerlo. Tenía los recursos para evitarlo.