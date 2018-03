The Economist: ¿Podrá la Ruta de la Seda de China superar al Plan Marshall?

Setenta años atrás, Estados Unidos aprobó la Ley de Cooperación Económica, más conocida como el Plan Marshall. Inspirada en un discurso pronunciado en la Universidad de Harvard por George Marshall, secretario de Estado de EE.UU., su objetivo era revivir las economías devastadas por la guerra en Europa.

Hace casi cinco años, en una institución de educación superior no tan famosa, la Universidad Nazarbayev de Kazajstán, el presidente de China, Xi Jinping, describió su propia visión de la beneficencia económica. La Iniciativa Belt and Road (BRI), o Ruta de la Seda, tiene como objetivo desperdigar infraestructura, comercio y simpatía en más de 70 países, desde el Báltico hasta el Pacífico.

La iniciativa de Xi, que también tiene objetivos geopolíticos, ha invitado a la comparación con el esfuerzo de desarrollo de mediados de siglo de EE.UU. Algunos incluso sugieren que será mucho más grande. ¿Pero es eso creíble? El Plan Marshall, después de todo, es sinónimo de visión y vigor digno de un político.

Según el sucesor de Marshall, Dean Acheson, la provisión de alimentos, materias primas y equipo de Estados Unidos fue descrita por Winston Churchill como el "acto más inservible de la historia". En el momento del discurso de Harvard, Europa estaba al borde del caos económico. Cuando se completó el plan, el continente estaba al borde de un milagro económico. ¿Con toda certeza China no podría igualar tal hazaña?

Pero, de hecho, a diferencia del folclore, el Plan Marshall fue sorprendentemente modesto, como han señalado historiadores económicos como Alan Milward, Brad DeLong y Barry Eichengreen. Ascendió a unos US$ 13,000 millones entre abril de 1948 y el verano de 1951. Eso equivale a US$ 130,000 millones en la actualidad, con base en la inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos, o menos de US$ 110,000 millones, según una medida más amplia del aumento de los precios. Dividido entre 16 países, promedió menos del 2.5% del PBI de los receptores.

Al permitir mayores inversiones e importaciones, el dinero ciertamente ayudó a la recuperación de Europa. Pero no por mucho. Eichengreen calcula el impacto directo como un aumento en el crecimiento de solo 0.3 puntos porcentuales durante la vida del plan. Tampoco fue en realidad el "acto más inservible" de su época. De hecho, Churchill otorgó esos elogios no al Plan Marshall, sino a la política anterior de "prestar y arrendar" de Estados Unidos, que ayudó a los aliados desde 1941 hasta 1945.

¿Cómo se compara el plan desmitificado con el de China? Las comparaciones son complicadas, porque nadie sabe qué tan grande será el BRI. Según cifras oficiales, la inversión directa de China en los países del BRI (excluyendo en el sector financiero) ascendió a solo $ 56 mil millones entre el 2014 y 2017.

Un total de inversiones anunciadas por Derek Scissors del American Enterprise Institute alcanza los $ US118,000 millones. Pero ninguno de los números incluye préstamos de los bancos chinos, incluidos los "bancos de políticas" estatales, como el Banco de Desarrollo de China (que afirma haber prestado $ 180 mil millones a fines de 2017) y el Banco de Exportación e Importación de China ($ 110 mil millones al final de 2016).

Estos compromisos pasados ya superan los miles de millones de Marshall. Y el BRI recién está comenzando. Un foro auspiciado por el gobierno estimó en mayo del 2017 que China invertiría hasta US$ 150,000 millones en los próximos cinco años.

El total durante la vida de la iniciativa es una incógnita, aunque los funcionarios chinos parecen sentirse cómodos con un número superior a US$ 1 mil billones. (El origen de la cifra de US$ 8 billion que aparece en algunos informes es imposible de rastrear, pero puede deberle algo al cálculo del Banco Asiático de Desarrollo en el 2009 de las necesidades de infraestructura de Asia en la próxima década).

Tal cantidad eclipsaría el tamaño del Plan Marshall, pero no necesariamente en generosidad. Más del 90% del dinero de Marshall fue un folleto, no un préstamo. Y todo el dinero vino del gobierno de Estados Unidos. Las inversiones de BRI, por otro lado, provienen de una variedad de fuentes, incluidas entidades privadas, y se supone que generan un rendimiento para sus patrocinadores financieros. Los proyectos más atractivos podrían haber sido financiados incluso sin la visión de Xi.

Una mejor medida de la munificencia de China es la brecha entre el rendimiento que obtiene en los proyectos BRI y la tasa más alta que exigiría el mercado. Parte de esto refleja un sacrificio financiero genuino por parte de China.

Pero algunos reflejan un riesgo de incumplimiento más bajo, porque para muchos prestatarios el incumplimiento de los préstamos de entidades chinas respaldadas por el estado es una perspectiva más aterradora que la de estafar a un prestamista comercial.

El programa de ajuste estructural más insípido

Así como las cifras brutas de dólares exageran la contribución del BRI, también subestiman el impacto del Plan Marshall. Según DeLong y Eichengreen, la verdadera importancia del plan estadounidense no radicaba en el efectivo que proporcionaba, sino en las políticas favorables al mercado que alentaba. Para recibir ayuda, los gobiernos europeos tenían que comprometerse a restablecer la estabilidad financiera y eliminar las barreras comerciales. También tenían que igualar los dólares de Marshall con dinero propio, lo que podría gastarse solo con la aprobación de los Estados Unidos.

Los estadounidenses no siempre se salen con la suya. Sin embargo, la ayuda de Marshall alentó a los europeos a aplastar la inflación y reducir sus déficits, al tiempo que desmantelaba los controles de precios y las barreras a la importación. Estas reformas tuvieron enormes beneficios. Antes de 1948, el temor a la inflación y a los impuestos llevó a los agricultores alemanes a alimentar a su ganado con sus cosechas, en lugar de venderlo a las ciudades por dinero que podría diluirse por la inflación o incautarse por el gobierno.

Según Henry Wallich, un economista, las fábricas pagaban a los trabajadores en especie, con bombillas o zapatos de sus líneas de montaje, o carbón destinado a sus hornos. Una vez que se restableciera la fe en la moneda, los agricultores y las manos de las fábricas podrían volver a trabajar por dinero, reviviendo la producción y el intercambio.

El BRI no tendrá influencia comparable. China todavía es cautelosa de inmiscuirse en los asuntos económicos internos de otros países (a menos que sus intereses centrales estén amenazados). Y la mayoría de las economías BRI ya disfrutan de más libertad económica que China. El Plan Marshall funcionó dando a los mercados un papel decisivo en la asignación de recursos. El BRI ni siquiera intentará exportar ese principio al exterior. Después de todo, su patrocinador aún tiene que adoptarlo en casa.