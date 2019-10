Desde que las primeras tres palabras del preámbulo de la constitución de Estados Unidos tronaron en el léxico político del mundo, “el pueblo” ha sido una de las invocaciones favoritas de quienes están en el poder o lo buscan. También ha sido una de las más transgredidas. Ningún estado ha sido tan antidemocrático o impopular como la República Popular Democrática de Corea.

El Movimiento Popular para la Liberación de Angola ha prestado más atención a liberar los activos del país en las cuentas bancarias extranjeras de sus líderes que a liberar a los angoleños de la opresión de la pobreza. En los medios de comunicación, la fórmula indica una determinación de ignorar el gusto popular: el People’s Daily no hace más esfuerzos para atraer a sus lectores chinos que Pravda para decir la verdad a los soviéticos. Entonces, cuando Downing Street enmarca las elecciones que los británicos esperan como "el Parlamento versus el pueblo", la gente debe tener cuidado.

Las referencias a “el pueblo” son una práctica habitual en los discursos políticos. A Emmanuel Macron, presidente de Francia, le gusta hablar sobre el mandato del pueblo y la responsabilidad que le confiere. Esto está bien; el peligro surge cuando “el pueblo” es visto como un arma contra un supuesto enemigo.

No son solo los políticos los que hacen esto. La princesa Diana dijo que quería ser la "reina de los corazones del pueblo", en contraste implícito con el torpe esposo que atraía el afecto de nadie más que su amante. Pero con el auge del populismo, la táctica se está extendiendo entre los políticos.

A veces el enemigo es extranjero. Hugo Chávez, el fallecido demagogo de Venezuela, pidió al pueblo que se resistiera al “imperio”: George W. Bush era impopular en todo el mundo y, por lo tanto, un objetivo conveniente. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), renuente a enemistarse con su vecino del norte, prefiere la vaga “mafia del poder”.

A veces es una minoría religiosa, como los musulmanes, que están claramente excluidos de la celebración del éxito en la India del gobernante Partido Bharatiya Janata “para incitar entre la gente el deseo de un renacimiento índico cultural único”. Cualquiera de estos enemigos puede usarse para obtener apoyo para un político en apuros.

Pero el objetivo suele ser las instituciones que se interponen en el camino de los políticos, especialmente los parlamentos, los tribunales y los medios de comunicación. Tales controles y equilibrios son esenciales para el funcionamiento adecuado de una democracia, pero, inevitablemente, son inconvenientes para los presidentes y primeros ministros que no miden los medios que utilizan para lograr sus fines. El presidente Donald Trump se ha referido a los medios como “enemigos del pueblo”; El partido PIS del Gobierno polaco justifica sus ataques contra el sistema legal y la oposición en referencia a su conexión con el Narod; Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, se ha propuesto defender la voluntad del “pueblo” contra aquellos en el Parlamento y los tribunales que impiden que Gran Bretaña abandone la Unión Europea sin un acuerdo.

Una vez que un político ha definido a quienes lo eligieron como “el pueblo”, encarna su voluntad y está a solo un pequeño paso para definir a sus propios enemigos como los de la nación. Después de que los diputados polacos pidieron una investigación de la UE sobre su gobierno, el primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, los llamó traidores. Johnson llama a una ley diseñada para evitar una salida caótica de la UE “la Ley de Rendición”, y acusa a sus partidarios de “colaboración”. Trump tuitea que "lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un GOLPE, destinado a quitar el Poder del Pueblo, su VOTO, sus Libertades, su Segunda Enmienda, Religión, Milicia, Muro Fronterizo y su Dios- ¡derechos otorgados como ciudadano de Estados Unidos de América!”

Si "el pueblo" se ve frustrado por los tribunales o el parlamento, puede ser llevado a acciones inconstitucionales. Eso es lo que algunos británicos pensaron que quería decir el presidente del Partido Conservador cuando dijo que, si se les negaba el Brexit, "buscarían otras formas de iniciar el cambio". Y es lo que algunos estadounidenses concluyeron cuando Trump retuiteó la advertencia de un pastor de que la destitución "causaría una Guerra Civil como una fractura en esta nación".

Si "el pueblo" toma el asunto en sus propias manos, ¿qué debe hacer un presidente? en una conferencia de prensa reciente, AMLO declaró: "Creo que no solo son buenos periodistas sino que también son prudentes... Y si cruzan la línea, bueno, ya saben lo que sucede, ¿verdad? Pero no soy yo, es el pueblo". No especificó qué podría hacer la gente, pero los periodistas de México entienden los riesgos: 12 han sido asesinados este año.

Los votantes deben estar atentos a esta peligrosa frase. Define al que la utiliza no como un demócrata sino como un bribón.