El vasto y turbio sistema financiero de China ha representado durante mucho tiempo una amenaza para su economía y el mundo. La agonía de Evergrande, una firma inmobiliaria con enormes deudas, es un recordatorio de lo difícil que es gestionar los riesgos.

El gobierno está intentando imponer un default ordenado a algunos de sus acreedores, pero se enfrenta al riesgo de contagio. El episodio también pone de relieve una cuestión más importante de si la represión del presidente Xi Jinping contra las empresas dificultará aún más la creación de un sistema financiero reformado que sea más seguro, abierto y eficiente.

Parte de lo que hace que la industria financiera de China sea desalentadora es su tamaño. Los activos bancarios se han disparado a alrededor de US$ 50 billones y se ubican junto a un gran sistema bizantino de finanzas en la sombra. El crédito total otorgado a empresas y hogares se ha disparado del 178% del PBI hace una década al 287% en la actualidad.

La industria adolece de opacidad, falta de señales del mercado y aplicación errática de las reglas. Los bienes raíces son parte del problema. Las familias canalizan sus ahorros a los departamentos en lugar de a los mercados de valores de casinos o bancos estatales. Los promotores inmobiliarios contraen deudas en el sistema bancario en la sombra para financiar los épicos auges de la construcción.

Además de ser grande, el sistema es ineficiente en la asignación de capital, lo que frena el crecimiento. Tampoco es un problema que el mundo pueda ignorar. Las empresas chinas han emitido bonos en dólares por aproximadamente un billón de dólares, muchos de ellos adquiridos por inversores extranjeros. Una crisis de liquidez en la economía de China afectaría la actividad global, desde los mercados de materias primas hasta las ventas de artículos de lujo.

Con una cartera ilíquida de proyectos inmobiliarios financiados por US$ 300,000 millones de pasivos, el 80% de ellos a corto plazo, Evergrande tiene un enorme desajuste de liquidez. Ha tenido problemas para hacer frente a las nuevas reglas gubernamentales diseñadas para frenar el endeudamiento excesivo en la industria inmobiliaria, pero que ahora pueden haber resultado contraproducente.

Rescatar a las firmas financieras puede ser desagradable pero necesario; pregúnteles a los funcionarios que rescataron a AIG y Citigroup. Al Gobierno de China le preocupa que un incumplimiento pueda causar contagio en el mercado de bonos y la industria de la banca en la sombra y provocar la pérdida de puestos de trabajo y proyectos estancados en el sector inmobiliario, que sustenta aproximadamente una quinta parte del PBI. Antes de la publicación de esta edición, no estaba claro si el gobierno parpadearía y rescataría a la empresa.

Si bien el dilema de “demasiado grande para fallar” es común, muchos elementos de la saga Evergrande destacan las deficiencias de China. Las declaraciones de Evergrande sobre si no ha pagado los intereses han sido confusas, dejando a los inversores a oscuras. No está claro si la jerarquía formal de los acreedores importa o si la opinión del Partido Comunista de quién cuenta la anulará. La sensación de opacidad y maquinación política es parte de un patrón. Huarong, una firma financiera estatal que sufre un fraude, ocultó una pérdida de US$ 16,000 millones durante meses. Finalmente fue rescatado en agosto.

Evergrande muestra la importancia de reformas financieras más profundas. Pero, ¿cómo se verían? Los reformadores liberales han anhelado una limpieza de las deudas incobrables, una relajación de los controles sobre los precios (incluido el tipo de cambio), transparencia y tribunales independientes que puedan hacer cumplir los derechos de propiedad. Tal sistema asignaría mejor el capital y sería menos presa del riesgo moral.

El régimen autoritario de Xi ayuda a la estabilidad financiera de alguna manera: ve el endeudamiento excesivo como un riesgo de seguridad y puede aterrorizar a los magnates ávidos de deudas para que sean más cautelosos. La centralización del poder puede facilitar el control de las crisis en organizaciones en expansión como Evergrande.

Pero su amplia agenda para reafirmar el control sobre la economía, los flujos de información, los tribunales y los reguladores va en contra del impulso de la reforma financiera. ¿Por qué Xi querría una cuenta de capital más abierta, que aumentaría el riesgo de fuga de capitales tras las purgas políticas, o que los acreedores privados tuvieran derechos más sólidos, o delegaría el papel de elegir las industrias del mañana a los inversores? Incluso si Evergrande escapa de la calamidad, las consecuencias de las políticas de Xi para la salud a largo plazo del sistema financiero apenas se están comenzando a asimilar.