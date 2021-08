Los economistas tienden a ser grandes admiradores de la educación, lo que quizás no sea sorprendente dada la cantidad que consumen y lo bien que les puede ir a sus libros. Alfred Marshall, en un escrito de 1873, esperaba que la educación ayudara a borrar la “distinción entre trabajadores y caballeros”. Gary Becker, de la Universidad de Chicago, reinventó la educación como una inversión en “capital humano” que obtendría un rendimiento en el mercado al igual que otros activos. Greg Mankiw, de la Universidad de Harvard, cuyos libros han educado más que la mayoría, calculó una vez que las diferencias en capital humano entre países podrían explicar gran parte de sus diferencias de prosperidad que de otro modo serían inexplicables.

Pero la economía también puede ser mordaz con la educación. La teoría de la señalización compara muchas credenciales educativas con colas de pavo real: gravámenes costosos, útiles solo como prueba visible de que sus dueños son lo suficientemente fuertes intelectualmente para soportarlos. Y en “The Social Limits to Growth”, un libro publicado en 1976, Fred Hirsch, que alguna vez fue escritor de The Economist, señaló que la educación es a menudo de naturaleza “posicional”. Lo que importa no es solo cuánto tienes, sino si tienes más que el otro individuo . Para muchos estudiantes no es suficiente adquirir una buena educación; deben obtener una mejor educación que las personas con quienes se apretujan en la fila para puestos de trabajo solicitados.

Los bienes posicionales son, por su naturaleza, una oferta estrictamente limitada. En principio, todos pueden vivir en un buen vecindario, asistir a una buena escuela y trabajar en un buen empleo. Pero, lamentablemente, la lógica dicta que no todos pueden disfrutar de los mejores vecindarios, las mejores escuelas o los trabajos más prestigiosos. Como señaló Hirsch, “lo que cada uno de nosotros puede lograr, no todos podemos”.

Un corolario lamentable es que los desembolsos de una familia en educación elevan el listón para todos los demás. Las familias se ven atraídas, a menudo sin saberlo, a ‘ carreras armamentistas’ educativas . Gastan dinero y tiempo en tutorías después de la escuela o actividades extracurriculares (la llamada educación paralela o ‘a la sombra’ ) con la expectativa de que mejorará la posición de su hijo en la fila del progreso. Pero rápidamente descubren que todos los demás estánaciendo lo mismo, dejándolos en la misma posición que antes. De hecho, están en peor situación debido a los costos y la frustración en que incurren. “Si todo el mundo se pone de puntillas, nadie ve mejor”, señaló Hirsch. Y también les duelen los pies.

Estas ‘carreras armamentistas’ son a menudo particularmente feroces en el este de Asia. En China y Corea del Sur, los escolares se enfrentan a pruebas de “alto riesgo” en todo el país, el gaokao en China y el suneung en Corea del Sur, que desempeñan un papel importante a la hora de determinar si pueden ir a la universidad y a cuál de ellas. En las ciudades chinas, los alumnos dedicaron 10.6 horas a la semana a clases particulares después de la escuela, según un informe de Frost & Sullivan, una empresa de investigación de mercado.

Los gobiernos de ambos países han intentado orquestar una especie de desarme colectivo. Corea del Sur impuso un toque de queda a las 10 pm en las escuelas abarrotadas en el 2009. Los inspectores patrullaban en busca de escuelas con las luces encendidas. (Algunas escuelas cubrieron sus ventanas con cinta negra). China ha estado introduciendo restricciones a la tutoría después de la escuela a un ritmo creciente desde el 2018. El mes pasado prohibió a las empresas de tutoría cotizar en la bolsa de valores, recaudar capital extranjero u obtener ganancias. Las restricciones han eliminado decenas de miles de millones de dólares del valor de mercado del sector de la tecnología de la educación que alguna vez estuvo en auge en China.

¿Funcionarán estas medidas? Es casi imposible evitar que las familias contraten tutores privados para enseñar a sus hijos en sus propios hogares. Y si la educación paralela se reduce con éxito, la carrera armamentista puede adoptar diferentes formas. Los padres que no pueden comprar una mejor educación directamente pueden comprar casas cerca de mejores escuelas. Un estudio de Xuejuan Su de la Universidad de Alberta y Huayi Yu de la Universidad de Renmin encontró que cuando la administración de una escuela primaria pública en Beijing es asumida por otra escuela mejor considerada, los precios de las propiedades cercanas aumentan en un promedio de 7%.

La carrera armamentista es notablemente menos intensa en algunas partes de Europa. En Noruega y Suecia, los padres muestran poca demanda de tutoría, los ricos incluso menos que otros, según Steve Entrich de la Universidad de Potsdam. Y la sobreeducación es menos común en Alemania y otros países que clasifican a los niños desde un inicio en escuelas académicas o vocacionales, con poca movilidad entre las dos, según un estudio de Valentina Di Stasio de la Universidad de Utrecht junto con Thijs Bol y Herman Van de Werfhorst de la Universidad de Amsterdam. Se supone que las escuelas vocacionales deben enseñar lo que los empleadores quieren que los reclutas sepan. Eso puede limitar el alcance de la inflación de credenciales. Para bien o para mal, también eliminan a un gran número de estudiantes de la carrera por más laureles académicos.

Tanto China como Corea del Sur han comenzado a promover la educación vocacional. El último plan quinquenal de China (que concluye en el 2025) promete explorar un “sistema de aprendizaje con características chinas” y “cultivar vigorosamente talentos con habilidades técnicas”, según una traducción. Algunas de las empresas de tecnología educativa que surgieron a partir de la tutoría después de escuela están explorando la educación vocacional en su lugar.

La costumbre de Alemania de colocar a los niños en diferentes caminos a los 10 u 11 años también invita a un interesante experimento mental. ¿Qué pasaría si el gaokao (y pruebas similares) se llevaran a cabo antes en la carrera de un alumno? Si estos exámenes realmente ponen a prueba los conocimientos necesarios para la universidad, deben realizarse justo antes de que comience la universidad. Pero si tales pruebas sirven principalmente como filtros, separando a los mejores estudiantes de los peores, no es necesario que se realicen tan tarde.

Una prueba de aptitud a los 16 años, por ejemplo, probablemente generará una clasificación similar a la realizada dos años después. Las pruebas seguirían siendo estresantes. Pero un gaokao anterior salvaría a las familias uno o dos años de costoso abarrotamiento, acortando “la carrera de obstáculos”, como dijo Hirsch, sin cambiar mucho los resultados. Tales pruebas siempre tendrán mucho en juego. Pero no es necesario que requieran un esfuerzo tan elevado.