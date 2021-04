El pasado año de confinamientos y restricciones de viaje ha sido terrible para los migrantes. En los primeros seis meses del 2020 los miembros de la OCDE, un club de países ricos en su mayoría, emitieron la mitad de permisos de residencia que el año anterior, un descenso récord. Pero un país está decidido a contrarrestar la tendencia. En octubre, el Gobierno de Canadá dijo que esperaba admitir a 1.2 millones de nuevos residentes entre el 2021 y 2023, lo que equivale al 3% de la población. Los objetivos para este año y el próximo son un total de 100,000 más de lo planeado originalmente.

Incluso entre los países de alta inmigración, Canadá se destaca. Australia ha mantenido estable su objetivo anual de inmigración en 160,000. Los empleadores en Nueva Zelanda deberían dar prioridad a la formación de las personas que ya se encuentran en el país, dice su ministro de inmigración. Canadá, por el contrario, es entusiasta. La inmigración es “un elemento clave” de la recuperación económica de Canadá y de su prosperidad a largo plazo, según Marco Mendicino, el ministro a cargo. Sin él, el país envejecerá. En 15 años, la relación entre trabajadores y jubilados bajará de tres a dos.

La pandemia no solo ha avivado el entusiasmo de Canadá por importar talento extranjero. También está cambiando la idea del gobierno de lo que significa talento. El 14 de abril, Mendicino anunció que Canadá abriría caminos hacia la residencia permanente para 90,000 personas con permiso temporal para quedarse. La mayoría son trabajadores de la salud y otras “ocupaciones esenciales”, que pueden ir desde camioneros hasta albañiles. El resto son graduados de universidades canadienses. Eso debilita una distinción de larga data entre dos tipos de extranjeros: “residentes permanentes”, la mayoría de los cuales eventualmente se convierten en ciudadanos, y personas con derecho a trabajar o estudiar en Canadá, pero que se espera que eventualmente se vayan.

Los residentes temporales son vitales para la economía. Canadá admite más de ellos que la condición de permanente. El país tiene 1.6 millones de residentes no permanentes, estima Syed Hussan de Migrant Workers Alliance for Change, un grupo de presión. En el 2018, 700,000 estudiantes extranjeros gastaron 22,300 millones de dólares canadienses (US$ 18,000 millones), el equivalente al 1% del PBI. Otras condiciones transitorias dotan de personal a los hogares para ancianos y campos de cultivos, además del tipo de trabajadores con preparación académica. Los trabajadores agrícolas de temporada vienen a Canadá por períodos de ocho meses durante un promedio de 10 a 15 años, señala Hussan.

Pero el estatus temporal tiene un lado oscuro. Muchos trabajadores tienen permisos que los obligan a trabajar para un empleador en particular, lo que los hace vulnerables al abuso. El año pasado, 2,000 trabajadores agrícolas se contagiaron de COVID-19 en Ontario, según Hussan, después de que fueron confinados a las granjas donde trabajaban. Incluso los estudiantes pueden sufrir. Algunos que trabajan como repartidores mal pagados se exigen al máximo para ser nombrados “gerentes”, un título a menudo falso que mejora sus posibilidades de obtener la residencia permanente. Los peores son los extranjeros indocumentados, muchos de los cuales han excedido su permiso para permanecer en Canadá, y cuyo número se cree que va en aumento. La mayoría no tiene derecho a atención médica ni a educación.

Canadá es muy exigente sobre quién puede quedarse. La mayoría de las ofertas van a los inmigrantes de “clase económica” (y sus familias) según su clasificación en un sistema de puntos que los califica por su educación, fluidez en inglés o francés, su profesión y ofertas de trabajo en Canadá. La población nacida en el extranjero del país es la mejor educada de la OCDE. En los próximos tres años, Canadá también planea admitir como residentes permanentes a aproximadamente 175,000 refugiados y 270,000 parientes, en su mayoría padres y abuelos de personas que ya se encuentran en el país.

Las historias de médicos que conducían taxis llevaron a Canadá a modificar el sistema de puntos para admitir a más personas que los empleadores quieren contratar. Pero todavía le da demasiado peso a las credenciales, piensan muchos expertos. Y la pandemia enseñó a los canadienses el valor de los trabajadores con menos educación. “Salen, arriesgan sus vidas, contrayendo potencialmente el virus... así que tenemos algo de comida en la mesa”, dice Harald Bauder de la Universidad de Ryerson.

Antes de la pandemia, el gobierno había comenzado a dar a los migrantes temporales más oportunidades de establecerse. Desde el 2008 ofrece residencia permanente a trabajadores con experiencia en el país, siempre que estén capacitados y hablen uno de sus idiomas. En el marco de los planes piloto, también otorga 5,500 permisos de residencia al año para trabajadores que cuidan personas y 2,750 para los trabajadores agrícolas (aunque no de temporada).

Pero ahora el gobierno se está volviendo más flexible. En febrero invitó a 27,000 personas al país para solicitar la residencia permanente en el marco de su programa de “Entrada Rápida” para migrantes económicos. Para hacerlo, redujo la cantidad de puntos necesarios para calificar de un promedio de 461 a 75, el más bajo de la historia.

Es probable que el flujo migratorio vuelva a la normalidad a principios del próximo año. Pero el cambio hacia lo que Mendicino llama “un camino rápido, innovador e inclusivo hacia la residencia permanente” puede durar. Algunos defensores de la inmigración quieren que el gobierno vaya mucho más lejos.

Jenna Hennebry, de la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, Ontario, señala que los trabajadores que tomen los nuevos caminos de Mendicino todavía tendrán que hablar un inglés o francés decente. Ella teme que sean un “movimiento fugaz de conveniencia” para cumplir con los nuevos objetivos.

Aun así, estos cambios transformarán muchas vidas. Carla Martínez, quien llegó de México en el 2017, espera estar entre los 30,000 trabajadores esenciales para obtener la residencia permanente bajo el nuevo esquema. En su primer trabajo como cuidadora trabajó “jornadas de 12 a 14 horas sin horas extras ni fines de semana”. Más tarde encontró “la familia de sus sueños” para trabajar. Pero quiere convertirse en fisioterapeuta. Como residente temporal, pagaría 90,000 dólares canadienses por su formación. Con estatus permanente, costaría solo C$ 15,000. “Ojalá pudiera haberlo estado haciendo ahora”, dice ella.