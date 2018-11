Tensiones comerciales siguen amenazando a los emergentes

Si los mercados emergentes han empezando a indicar que lo peor de la turbulencia de este año ya ha pasado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acaba de recordar que los riesgos nunca están demasiado lejos, tras criticar las prácticas comerciales de China durante el fin de semana.

Las bolsas, las monedas y los bonos nacionales de los países en desarrollo se recuperaron la semana pasada, impulsados ​​por una chispa de optimismo de Donald Trump en el comercio, una reducción de las apuestas a las alzas de la Reserva Federal y un trío de aumentos de las tasas de interés en Indonesia, Filipinas y México.

"A medida que la Fed lleva la política monetaria a un territorio restrictivo, cabría esperar lógicamente un impacto en los bancos centrales de los mercados emergentes", dijo Philip Wee, estratega cambiario de DBS Group Holdings Ltd. en Singapur.

Esta semana la atención se centra en Sudáfrica, donde los responsables de política podrían aumentar los costes de los préstamos por primera vez en más de dos años, y en Hungría, cuyo banco central se prevé que no introduzca cambios. Entretanto, los responsables de política monetaria de la India están listos para enfrentarse a la Administración de Narendra Modi el lunes sobre las normas para préstamos y la cantidad de capital que el banco central necesita.

Ante el aumento de los costes de préstamos en la mayoría de los países en desarrollo, los informes de PBI en Tailandia, Chile y México esta semana podrían ser reveladores. Los pronósticos no son alentadores.

Decisiones de tasas de interés

El banco central de Sudáfrica elevará la tasa de interés de referencia al 6.75% el jueves, según la estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg. Esta sería la primera alza desde marzo de 2016 conforme el país intenta salir de una recesión del primer semestre. Los datos de inflación del día anterior serán clave.

Si el crecimiento de los precios al consumidor se aceleró el mes pasado, eso podría poner bajo presión al banco central El martes, es poco probable que el banco central de Hungría introduzca cambios en sus tasas de interés en mínimos récord, ya que probablemente esperará a las nuevas previsiones económicas el próximo mes. Los inversores estarán atentos a cualquier reacción a los datos sobre la inflación, que se ha acelerado en los últimos meses hacia la parte superior de la banda de tolerancia.

Disputa comercial

Los gestores de carteras estarán atentos a cualquier progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China después de que las renovadas negociaciones de alto nivel impulsaran los activos de los mercados emergentes la semana pasada.

Algunos estrategas están advirtiendo de riesgos a la baja antes de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping a finales de este mes en una cumbre del Grupo de los 20.

"Con una diferencia significativa entre lo que Estados Unidos quiere y lo que China parece estar dispuesta a ceder, mantenemos la precaución de que las conversaciones proporcionen un final decisivo a la incertidumbre de la guerra comercial", escribieron analistas de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., entre los que se incluyen Daniel Been, en un comentario.

Se ha informado que el viceprimer ministro chino, Liu He, está planeando una visita a Estados Unidos en un intento por aliviar las tensiones y, como han señalado cargos en Pekín, posibles concesiones por primera vez en meses. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, sumó más incertidumbre al insistir que Estados Unidos sigue teniendo la intención de aumentar los aranceles a las importaciones chinas en enero.

Atención al crecimiento

Tailandia informó el lunes que su economía creció mucho menos de lo estimado en el último trimestre. La desaceleración del crecimiento al 3.3% en el tercer trimestre respecto al año anterior, el ritmo más lento desde el 2016, contrasta con la estimación media de 4.2% en una encuesta de Bloomberg.

El comité de política monetaria decidió por escasos votos a favor de mantener su tasa sin cambios la semana pasada, lo que indica que el primer aumento desde 2011 podría estar cerca.

Se prevé que México publique cifras del PBI el viernes y probablemente éstas mostrarán que la economía está creciendo cerca de su potencial.

El consumo de los hogares ha mostrado fortaleza en los meses desde las elección de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el banco central ha advertido que los riesgos están sesgados a la baja.

La decisión de López Obrador de cancelar un proyecto aeroportuario de US$ 13,000 millones en la ciudad capital ha asestado un golpe a los activos locales, y el peso ha registrado la mayor caída entre los mercados emergentes en este trimestre.

Se espera que las cifras de actividad económica de Argentina muestren que la recesión económica se agravó aún más en setiembre. El FMI no espera un cambio hasta el segundo trimestre del 2019. Por otra parte, la confianza del consumidor está cerca de su nivel más bajo desde que Mauricio Macri asumió el cargo.

Sin embargo, una recuperación constante en el peso podría haber dado un impulso al consumo.

Los datos del PBI del tercer trimestre de Chile el lunes también probablemente muestren signos de una desaceleración económica.

Nuevos líderes latinoamericanos

Las cifras de inflación de mediados de mes de Brasil están previstas para el viernes y darán a los inversores una indicación de si los precios están creciendo más lentamente.

Los mercados impulsaron el real en el período previo a la elección d e Jair Bolsonaro, lo que podría aliviar algunas presiones inflacionarias.

A pesar de la caída de noviembre, la moneda sigue siendo la de mejor rendimiento mundial en la segunda mitad del 2018.

Los inversores también estarán esperando anuncios adicionales del gabinete de Bolsonaro después de celebrar la designación del director del Santander Roberto Campos Neto para dirigir el banco central.

El iShares MSCI Brazil ETF se disparó tras el anuncio. Los gestores del fondo también estarán pendientes de las nuevas consultas en México sobre un tren turístico, una nueva refinería y programas sociales que incluyen pensiones para ancianos.

Muchos inversores desconfían del uso de las consultas públicas por parte de López Obrador, como se refleja en el aumento de los swaps de incumplimiento de crédito.