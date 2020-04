Diversos medios brasileños informaron la decisión de la cadena O’ Globo de suspender los pagos mensuales a los clubes por derechos de transmisión del Campeonato Paulista debido a la paralización del torneo por la pandemia del Covid-19.

“En vista de la suspensión del Campeonato Paulista 2020 ('Campeonato'), por un período indefinido, debido a la pandemia de Covid-19, informamos que, como medida de precaución, estamos suspendiendo el pago de la última entrega referente al Campeonato, programada para el 5to. / 04/2020, de acuerdo con las cláusulas de los Contratos, mientras que la incertidumbre actual con respecto a los impactos de la pandemia en la continuidad total o efectiva del Campeonato permanece ", dice un extracto del documento que envío la cadena de televisión a los clubes, según los medios brasileños.

A diferencia de los campeonatos de Río Grande do Sul y Minas Gerais, cuyos pagos se realizaron de manera adelantada, otro de los torneos regionales que tendrá suspensión de pagos es el Torneo Carioca.

Dicha decisión ha puesto en aprieto a los clubes del fútbol brasileño, quienes buscan negociar la posibilidad de que aún se cumpla con los pagos para, a su vez, los clubes cumplan con sus obligaciones y se evite romper la cadena de pagos.

“Globo no tiene poder legal para hacer esto, va en contra del contrato que tiene con la federación y los clubes. Ellos están actuando como jueces y están dictando la sentencia de lo que quieren. Nadie pospuso nada. No quieren pagar. Es una tremenda hipocresía con todo lo que predican en la televisión ”, dijo el presidente de un club en el interior de São Paulo, bajo la condición de no ser identificado al medio braileño Lei em campo.

Mientras la situación legal sigue su curso, las federaciones brasileñas trabajan con el objetivo de mantener fondos en los clubes y reducir el impacto económico, sobre todo en los equipos más chicos. Sin embargo, la gran traba es la disminución de anunciantes al no existir producto.