Es difícil imaginar un lugar más lujoso para pasar dos semanas de cuarentena que el Anantara Phuket Suites & Villas en Tailandia, donde los visitantes se alojan en residencias privadas que pueden tener su propia piscina y patio.

Sin embargo, más de tres meses después de que este complejo turístico y otros cien más reabrieran sus puertas a los viajeros de estadías prolongadas en un intento por reactivar la maltrecha economía de Tailandia, las llegadas de extranjeros no han cumplido ni siquiera con las expectativas más bajas.

Solo 346 visitantes extranjeros han ingresado al país en promedio cada mes con visas especiales desde octubre, según Thailand Longstay Company, que ayuda a facilitar el programa. Eso está muy por debajo del objetivo del gobierno de alrededor de 1,200 y representa una pequeña fracción de los más de 3 millones que llegaron antes de la pandemia.

La tibia respuesta a la muy publicitada reapertura de Tailandia ilustra las dificultades que enfrentan los países que dependen de los turistas mientras intentan apuntalar el crecimiento económico al mismo tiempo que protegen a los ciudadanos del COVID-19 antes de que las vacunas estén ampliamente disponibles.

Tailandia esperaba atraer a los jubilados que escapaban del invierno europeo y a otros que podrían quedarse por un período prolongado. Tendrían que pasar por una cuarentena, pero eso podría hacerse en la comodidad de los complejos turísticos de lujo en un país que había quedado relativamente ileso por la pandemia. Después de dos semanas, tendría hasta nueve meses para recorrer Tailandia.

La falta de interés de los viajeros está agregando presión sobre los legisladores tailandeses, que han luchado por adaptarse tanto a los actores de la industria que piden reglas de cuarentena flexibles como a los expertos en salud pública que advierten sobre los riesgos para las personas. Mientras tanto, con las playas vacías, muchas empresas relacionadas con el turismo están quebrando. Para empeorar las cosas, los casos de virus han aumentado en el país.

“Es realmente un desafío equilibrar las demandas de la industria del turismo y la gente local”, dijo Bhummikitti Ruktaengam, presidente de la Asociación de Turismo de Phuket. “Entiendo lo difícil que es estar atrapado en una habitación durante 14 días. Me ha pasado. Pero la seguridad de la gente es la prioridad porque los turistas van y vienen, pero los lugareños viven aquí”.

En el 2019, Tailandia recibió más de US$ 60,000 millones en ingresos por turismo de unos 40 millones de visitantes. La industria contribuía con aproximadamente una quinta parte del producto bruto interno antes de la pandemia, en comparación con aproximadamente el 10% a nivel mundial.

Pero seis meses sin llegadas extranjeras, seguidos de meses con solo unas cuantas, han golpeado al sector. Al menos 931 empresas de turismo registradas cerraron el año pasado, según un análisis de Bloomberg News sobre datos del Departamento de Desarrollo Comercial del Ministerio de Comercio. El número real probablemente sea mucho mayor, ya que muchas empresas turísticas no están registradas en ninguna base de datos.

En las famosas islas turísticas de Tailandia, la situación es particularmente mala; por ejemplo, Phuket obtenía antes de la pandemia alrededor del 90% de sus ingresos gracias a la llegada de visitantes extranjeros. En Patong, su principal ciudad turística, una calle concurrida de bares y discotecas está vacía. Bangla Road está llena de negocios cerrados, con sillas apiladas sobre mesas y cadenas que impiden el acceso. El polvo se acumula en los taburetes y las encimeras. Los pocos lugares que están abiertos apenas tienen clientes.

“Cuando no hay extranjeros, el área está vacía”, dijo Rungarun Loiluen, que trabaja en The Kitchen, un restaurante y bar al final de Bangla Road. Ella es una de los ocho empleados que mantuvieron sus puestos de trabajo de unos 30 antes de la pandemia, aunque con menos horas de trabajo. “Casi nadie camina por esta calle”.

En la siguiente cuadra, el Hotel Clover Patong Phuket ha reducido sus precios hasta en un 75% para atraer viajeros nacionales en lugar de su clientela habitual de turistas estadounidenses, rusos y chinos. Aun así, tuvo una ocupación de alrededor del 10% en diciembre, un período que solía tener overbooking, según Jessada Srivichian, gerente financiera del hotel.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para ayudar a las empresas turísticas, como subsidiar el costo de las habitaciones de hotel, las comidas y los pasajes aéreos, los turistas nacionales que generalmente viajan solo los fines de semana no pueden llenar el vacío dejado por los visitantes extranjeros. Aunque solo alrededor de la mitad de los hoteles del país han reabierto, la tasa de ocupación promedio es solo del 34%, dijo Yuthasak Supasorn, gobernador de la Autoridad de Turismo de Tailandia, en una entrevista en diciembre.

“He estado en Phuket durante 20 años y nunca lo había visto tan tranquilo”, dijo Jessada del Hotel Clover. “Necesitamos visitantes internacionales. No estamos pensando en obtener ganancias, sino centrarnos en minimizar las pérdidas, porque mientras haya un requisito de cuarentena, la gente no vendrá”.

El gobierno debería considerar la eliminación del requisito de aislamiento de dos semanas para los visitantes de regiones de países sin infecciones locales durante más de 60 días, dijo Vichit Prakobgosol, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia, a fines de setiembre. Esperaba que la regla se relajara para los visitantes de algunas partes de China, la mayor fuente de ingresos turísticos de Tailandia. Pero no se llegó a un acuerdo de ese tipo.

“Parece poco práctico duplicar la duración de un viaje para satisfacer los requisitos locales de cuarentena”, dijo Ron Cooper, un fotógrafo y consultor de negocios estadounidense que viajó al extranjero por placer varias veces al año antes de la pandemia. “Agregue a eso el costo de permanecer en un hotel durante dos semanas improductivas, no es una propuesta muy atractiva”.

El enfoque de Tailandia contrasta con otros destinos turísticos que han sido menos cautelosos. Las Maldivas reabrieron a los turistas extranjeros en julio sin requerir una cuarentena, aunque se necesita una prueba negativa de COVID-19. El archipiélago ha experimentado más de 172,000 llegadas desde entonces, según datos de inmigración de Maldivas. Si bien las nuevas infecciones aumentaron poco después, desde entonces han disminuido.

“Fue audaz y atrevido abrir las Maldivas con todos los riesgos que conlleva”, dijo Dirk De Cuyper, director ejecutivo de S Hotels & Resorts Pcl, cuya tasa de ocupación en diciembre en las propiedades de Maldivas fue del 70%. Y eso podría ser una mala noticia para Tailandia, dijo. “Muchos viajeros no aceptarán la cuarentena, particularmente cuando otros países se están abriendo y no tienen reglas de cuarentena”.

Pero la mayoría de los tailandeses se oponen al plan de reapertura y es poco probable que quieran reglas de cuarentena relajadas, en parte porque los residentes locales viven cerca de los centros turísticos, a diferencia de las Maldivas, donde las propiedades a menudo están aisladas en sus propias islas.

“Si tuviera que elegir entre salud e ingresos, elegiría la salud”, dijo Wiparad Noiphao, un vendedor de frutas y verduras en el mercado de productos frescos de Banzaan en Patong. “Tenemos que priorizar la seguridad”.

Como compromiso, el grupo de trabajo COVID-19 del gobierno discutió acortar el período de cuarentena a 10 días. Pero eso aún no se ha implementado debido a las preocupaciones sobre nuevas infecciones. El gobierno también aprobó seis campos de golf como centros de cuarentena.

“Cualquier modificación al plan original significaría mayores riesgos”, dijo Thira Woratanarat, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chulalongkorn. “Hay muchos ejemplos de viajes internacionales gratuitos que llevaron a un resurgimiento”, dijo, dando el ejemplo de Europa. “Deberíamos esperar hasta que la situación mundial del virus haya mejorado”.

Un resurgimiento del virus también ha debilitado la idea de flexibilizar las reglas de cuarentena. Los contagios por COVID-19 en Tailandia se han duplicado a más de 12,000 en menos de un mes. Un brote que comenzó en los mercados de productos marinos y las comunidades de migrantes se ha extendido por todo el país.

El gobierno restringió los viajes en algunas regiones de alto riesgo, pero hasta ahora se ha abstenido de imponer un confinamiento general. También ha ampliado su programa de subvenciones para viajes.

En última instancia, el país no reabrirá por completo hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles, dijeron funcionarios del gobierno. Tailandia planea ofrecer la vacuna desarrollada por Sinovac Biotech Ltd. a los trabajadores de salud de primera línea y aquellos con enfermedades subyacentes antes de finales de febrero.

A partir de mayo, ofrecerá la de AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, con el objetivo de inocular al menos a 33 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población del país, para fines del 2021.

Quedan dudas sobre cómo funcionará el turismo internacional a medida que más personas se vacunen en todo el mundo. Los pasaportes de vacunación se consideran una forma de hacer que las personas viajen nuevamente, pero aún no está claro si se implementarán y cómo. Ni siquiera se sabe si las personas vacunadas pueden transmitir el virus.

Teniendo todo esto en cuenta, el Banco de Tailandia estima que incluso en el 2022, los visitantes extranjeros aún estarán muy por debajo de los 40 millones en el 2019. Proyecta que 5.5 millones de personas visitarán el país este año y 23 millones en el 2022.

Se estima que la economía se contrajo un 6% en el 2020, la mayor caída desde la crisis financiera asiática. Se proyecta que se expandirá entre 3.5%-4,5% en el 2021, según el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social.

A pesar del impacto en la economía, Bhummikitti de la Asociación de Turismo de Phuket dice que el cauteloso plan de reapertura de Tailandia fue la opción correcta, y que la asediada industria del turismo no tiene más remedio que esperar a que las vacunas se afiancen.

“No podemos cerrar nuestras fronteras para siempre y no podemos dejar entrar a la gente sin medidas estrictas”, dijo. “Así que esta reapertura controlada y gradual es el mejor enfoque”.