Una silenciosa revolución 5G liderada por Huawei Technologies Co. se está desarrollando en el corazón de Europa, en la bucólica aldea suiza de Taenikon.

Lejos de la campaña del presidente Donald Trump para evitar que el mundo use la tecnología de la compañía china, las vacas de esta aldea del norte de Suiza, con sus casas encaladas y sus campos bien cuidados, usan correas en el cuello conectadas a la red 5G de Huawei en lugar de las tradicionales campanas planas.

Y en la abadía cisterciense de la aldea, convertida en una granja de prueba, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de Suiza, Sunrise Communications Group AG, y Huawei prueban la red inalámbrica 5G de próxima generación.

“Se podría llamar un Fitbit para vacas”, asegura Alexander Lehrmann , jefe de desarrollo de nuevos negocios e internet de las cosas de Sunrise, en referencia al dispositivo de fitness de Fitbit Inc. “Permite a los agricultores obtener un control y una visión completos de sus condiciones de salud en cualquier momento y desde cualquier lugar”.

Mientras que los países de Europa están lidiando con las afirmaciones de Estados Unidos de que el equipo de Huawei podría exponerlos al espionaje chino, Suiza está construyendo en silencio una red con la compañía. Volando por debajo del radar, los suizos se han convertido en líderes mundiales en el despliegue de la tecnología 5G con el surgimiento temprano de redes públicas y privadas.

Entidades como el Aeropuerto de Zúrich, el servicio de correo y ferrocarriles nacional, la gigante alimentaria Nestle SA y Zurich Insurance Group AG tienen o planean redes privadas con Sunrise, cuyo proveedor exclusivo es Huawei.

“El gobierno suizo ha realizado una evaluación neutral y objetiva de Huawei y han llegado a la conclusión de que no hay otros riesgos significativos incluidos en la tecnología y en Huawei como compañía”, dijo el director ejecutivo de Sunrise, Andre Krause, en una entrevista. “(Pero) si la reputación de Huawei está continuamente bajo presión, eso también podría tener un impacto en nosotros en algún momento”.

Hay mucho en juego a medida que las redes avanzan hacia la tecnología de nueva generación que promete conexiones más rápidas, permitiendo usos como vehículos autónomos, cirugía remota y la transferencia de datos a través de una red sin interacción de persona a persona o de persona a computadora.

Por ahora, gran parte de lo que sucede con Huawei en Suiza es el uso industrial de 5G, o redes privadas, que llama menos la atención. No obstante, Suiza también es el primer país de Europa en comenzar a utilizar una red comercial 5G para individuos de manera limitada, en medio de la oposición de activistas ambientales y de salud que luchan contra las antenas emisoras.

EE.UU. ha sido frustrado por la negativa de Europa a acceder a las demandas de Trump de mantener a las empresas tecnológicas chinas fuera de las redes avanzadas 5G. El Reino Unido, Francia y Alemania están buscando mantener la puerta abierta a la gigante china de las telecomunicaciones de alguna manera, rechazando la opinión de EE.UU. de que Huawei podría ser un riesgo para la seguridad. Italia, Croacia y Hungría, al igual que Suiza, han firmado alianzas con Huawei.

En febrero, la compañía china alardeó de hasta 47 contratos comerciales para 5G en Europa, más que en Asia. Afirma tener 91 contratos, pero no respondió a las consultas en busca de detalles.

Aún así, la Unión Europea puede obligar a sus Estados miembro a cambiar eventualmente algunos de los acuerdos después de que el bloque publique una serie de recomendaciones de seguridad en su “Caja de herramientas 5G”, la cual podría mantener a los fabricantes de equipos no europeos fuera del núcleo de la red, las torres y las bases para torres.

Suiza, que no es miembro de la Unión Europea, no enfrenta esas limitaciones. Las aseguradoras suizas y las compañías farmacéuticas están probando las redes 5G de Huawei. Huawei también ha establecido una asociación con la empresa de ingeniería suiza ABB Ltd., que busca ofrecer a sus socios industriales plataformas 5G competitivas.

Lehrmann de Sunrise dice que los bancos aún no se han sumado. Asegura que Sunrise está presente en los hospitales suizos, donde “el argumento a favor es lo que puede hacer para mejorar la experiencia del paciente mediante la conexión de datos”.

Lehrmann cree que la situación es simple.

Los clientes “ven a 5G como una tecnología que les permite impulsar nuevos usos y nuevos casos de negocios”, dijo.

Mientras tanto, en la granja de prueba en Taenikon, las vacas comen, duermen y pasean bajo cámaras de vigilancia. Su producción de leche, salud y otros datos se transmiten a velocidades aproximadamente 100 veces más rápidas que las redes actuales y se procesan en tiempo real. La prueba busca ver cómo pueden funcionar las granjas remotas, información que Sunrise y Huawei pueden usar para otras aplicaciones, a fin de aumentar la producción de las fábricas, permitir el uso de big data en el sector financiero o llevar la atención médica en los hospitales a un nuevo nivel.

“La población y la economía suizas dependen de las comunicaciones móviles de alto rendimiento”, dijo el director administrativo de Sunrise, Marcel Huber, en su cuenta de LinkedIn en febrero.