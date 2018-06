Sotheby’s subastará en noviembre joyas que pertenecieron a reina María Antonieta

Alhajas que pertenecieron a la reina de Francia María Antonieta, esposa de Luis XVI, serán rematadas el 12 de noviembre en Ginebra en Sotheby's, junto a otras joyas de la familia Borbón-Parma.

En total, un centenar de lotes quedarán dispersos, todos provenientes "de una misma familia, la de Borbón-Parma", según la casa de subastas.

"Se trata de una de las colecciones de alhajas reales más importantes hasta ahora aparecidas en el mercado", declaró la vicepresidente del departamento de Alta Joyería de Sotheby's en Europa, Daniela Mascetti, citada en un comunicado.

"Mantenida lejos de las miradas, nunca vista en público, este extraordinario conjunto ofrece un acercamiento fascinante a la vida de esta familia durante los siglos pasados", añadió.

Entre los lotes descollantes de la colección, actualmente perteneciente a una sola y única familia, figuran un colgante en diamantes con una perla natural de un tamaño excepcional (26 mm x 18 mm), estimado entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, un par de pendientes tasado entre US$ 30,000 y US$ 50,000, así como un collar compuesto por más de 300 perlas naturales, evaluado entre US$ 200,000 y US$ 300,000.

La colección comprende también varias joyas provenientes de múltiples casas reales.

Destinada a Luisa de Francia (1819-1864), nieta de Carlos X, rey de Francia, y madre de Roberto I, duque de Parma, figura un impresionante juego integrado por 95 diamantes, entre los cuales cinco solitarios que pertenecieron a María Antonieta. Esta pieza está avaluada entre US$ 300,000 y US$ 500,000.

La venta cuenta también con una tiara de diamantes obsequiada por el emperador Francisco José (1830-1916) a su sobrina nieta la archiduquesa María Ana de Austria (1882-1940) para su boda con Elías de Borbón, duque de Parma (1880-1959).

Esta diadema está firmada por Köchert, la prestigiosa casa vienesa fundada en 1814, joyería oficial de los emperadores de Austria durante cuatro generaciones (estimada entre US$ 80,000 y US$ 120,000).

En marzo de 1791, en tanto Luis XVI, su mujer y sus hijos se aprestaban a huir de Francia y la Revolución (intento fracasado puesto que la familia real fue detenida en Varennes, en Lorena, este), las joyas reales fueron enviadas a Bruselas, donde residía un hombre de confianza de María Antonieta. Éste las recibió y se las entregó al emperador de Austria, sobrino de María Antonieta, quien más tarde se las dio a la hija de ésta, María Teresa de Francia, según Sotheby's.

En 1792, un año después de la fuga fallida al extranjero, María Antonieta y su esposo Luis XVI fueron encarcelados. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue guillotinada bajo el Reinado del Terror.