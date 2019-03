Estas son las 10 ciudades del mundo donde viven los multimillonarios

Que el 82% de la riqueza mundial generada en 2018 parara en manos del 1% más rico de la población mundial, según la firma Oxfam Internacional, no es el único dato que demuestra la concentración del capital en unos pocos.

Tras la publicación de la más reciente lista de los multimillonarios de Forbes, uno de los periodistas de esa publicación, Carter Coudriet, publicó en su blog el ranking de las 10 ciudades internacionales donde viven los más ricos del mundo.

En la lista de Forbes de este año se contabilizaron 2,153 multimillonarios, de los cuales 551 personajes viven en solo 10 de las casi 2,000 que hay en total y suman un patrimonio de US$$ 2.3 billones.

Esas 10 ciudades son: Nueva York, donde residen 84 de los multimillonarios destacados por Forbes, quienes suman una riqueza de US$ 49,700 millones; Hong Kong (con 79 millonarios y un patrimonio total de US$ 355,500 millones); Moscú (71 ricos y US$ 336,500 millones), Beijing (61 personajes y US$ 193,300 millones), Londres (55 magnates y US$ 226,000 millones).

Las otras cinco ciudades son: Shanghai (45 de los más ricos viven ahí y suman US$ 110,700 millones en fortuna) San Francisco (42 multimillonarios y US$ 109,200 millones), Shenzhen (39 personajes y US$ 190,500 millones), Seúl (38 ricos y un total de US$ 99,900 millones en patrimonio); y, por último, Mumbai (37 miembros de la lista de los millonarios de Forbes y un total de US$ 184,400 millones).

“Nueva York, la ciudad más grande de los Estados Unidos y sede de las dos bolsas de valores más grandes del mundo, ha albergado a la mayoría de los multimillonarios durante cinco años consecutivos. La racha comenzó en 2015, cuando venció a Moscú, que se ha clasificado como la número tres desde 2016. La capital rusa tenía 85 multimillonarios en 2014, unos 14 más que hoy”, explica Coudriet en su informe.

Los más ricos

Ya se sabe cuál es el top cinco de los más ricos del mundo, pero ¿le interesa saber cuál es el más rico por ciudad?

En Nueva York, que este año sumó un nuevo rico a la lista, el rey de la ciudad es el magnate Michael Bloomberg, con una fortuna que suma US$ 55,500 millones.

En Hong Kong, que sumó dos personajes a la lista de los más ricos, el residente que lidera la urbe es Li Ka-shing, presidente y CEO del holding empresarial Cheung Kong y la Corporación Hutchison Whampoa, y suma un patrimonio de US$ 31,700 millones.

En Moscú, que perdió a seis multimillonarios, el residente más rico: es el empresario del sector del gas natural Leonid Mikhelson, con una riqueza total de US$ 24,000 millones.

Otra de las ciudades que tuvo una baja en el número de ricos que integraron la lista de Forbes, fue Beijing, donde el habitante con más capital es el “titán” de bienes raíces comerciales Wang Jianlin, con una fortuna de US$22.600 millones.

El residente más rico en la ciudad de Londres, que según Coudriet tiene más hoteles de cinco estrellas que cualquier otra ciudad y es una meca para los súper ricos, es el fundador del banco ruso Mikhail Fridman, quien posee un patrimonio total de US$ 15,000 millones. Un dato interesante del informe que vale la pena destacar es que 35 multimillonarios expatriados de 23 países (entre ellos India, Islandia y Rusia) se han mudado a Londres.

En Shanghai, el hombre más rico es Colin Huang, fundador y CEO de la empresa de comercio electrónico Pinduoduo, quien este año entró a la lista de Forbes y suma un capital de US$ 13,500 millones.

San Francisco sumó ocho multimillonarios al ranking y el rey ahí es el cofundador de Facebook, Dustin Moskowitz, con US$ 11.100 millones. “La afluencia de firmas de la era digital la ha convertido en la ciudad más cara de los Estados Unidos”, dijo Coudriet.

En Shenzhen, el residente más rico es Ma Huateng, CEO de Tencent, cuyo patrimonio total es de US$ 38,800 millones. En otra de las ciudades asiáticas, Seúl, que este año tuvo tres magnates menos, el que domina la ciudad es el presidente de Samsung, Lee Kun-hee, con una riqueza de US$ 16,900 millones.

Por último, el heredero del petróleo y el gas Mukesh Ambani, con un patrimonio de US$ 50,000 millones, es el residente más rico en la ciudad de Mumbai.

“Estas locaciones destacan por estar en los países con mayor acumulación de riqueza y son atractivas para invertir por su estabilidad económica y jurídica”, dijo María Clara Luque, presidenta de Fedelonjas.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoaméricana de Diarios Económicos (RIPE)