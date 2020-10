La estrella del programa de televisión “Modern Family”, Sofía Vergara, fue la actriz mejor pagada en el 2020, superando a sus rivales del mundo del cine, debido a que la pandemia redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según la clasificación anual de la revista Forbes.

Con US$ 43 millones embolsados en los últimos 12 meses, Sofía Vergara -en segundo lugar el año pasado- quedó por delante en el podio de Angelina Jolie (US$ 35 millones) y de la israelí Gal Gadot (US$ 31 millones).

Según Forbes, Sofía Vergara gana US$ 500,000 por episodio de “Modern Family” y ahora forma parte del jurado de “America’s Got Talent”, lo que le garantiza “al menos US$ 10 millones por temporada”, sin contar sus diversos contratos publicitarios.

La pandemia de coronavirus detuvo desde la primavera boreal la mayoría de las grandes producciones de Hollywood, lo que ha tenido un grave impacto en los ingresos de las estrellas, que además de sus honorarios, generalmente reciben bonificaciones proporcionales al número de entradas.

El cierre de las salas de cine a causa del COVID-19 y la falta de nuevas películas permitió que actores de la pantalla chica ganaran protagonismo, dice Forbes. Además de Vergara, está Ellen Pompeo (“Grey’s Anatomy”; 8º lugar con US$ 19 millones) y Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale: The Scarlet Handmaiden”, en el 9º lugar con US$ 16 millones).

Cierre de cines

La mayoría de los cines estadounidenses han estado cerrados desde finales de marzo por la pandemia, lo que ha ocasionado que se pospongan los estrenos películas de gran presupuesto, como “Black Widow” y “Wonder Woman 1984”.

Hace unos días, Walt Disney Co. confirmó que pospuso el lanzamiento de “Black Widow”, la muy esperada película de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson, por otros seis meses, en el último revés para estudios y salas de cine.

La película, originalmente programada para llegar a los cines de EE.UU. el 1 de mayo, ya se había retrasado una vez, hasta el 6 de noviembre. Ahora está programada para debutar el 7 de mayo del próximo año, dijo Disney. La versión del clásico musical de Broadway “West Side Story” del director Steven Spielberg se retrasó un año entero, hasta el 10 de diciembre de 2021.

Disney, el estudio más taquillero del año pasado, hizo otros ajustes en su programación, incluido el aplazamiento de “Death on the Nile”, del 23 de octubre al 18 de diciembre de este año.

Los movimientos reflejan la escasa asistencia a los cines estadounidenses desde que comenzaron a reabrir. Algunos mercados, incluidos la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, permanecen cerrados. Las películas que se están aplazando representan grandes inversiones por parte de la compañía, y Disney las pospone con la esperanza de que la asistencia se recupere y los recibos de taquilla vuelvan a la normalidad.

Aquí en Top 10 femenino:

1. Sofía Vergara (US$ 43 millones)

2. Angelina Jolie (US$ 35.5 millones)

3. Gal Gadot (US$ 31.5 millones)

4. Melissa McCarthy (US$ 25 millones)

5. Meryl Streep (US$ 24 millones)

6. Emily Blunt (US$ 22.5 millones)

7. Nicole Kidman (US$ 22 millones)

8. Ellen Pompeo (US$ 19 millones)

9. Elisabeth Moss (US$ 16 millones)

10. Viola Davis (US$ 15.5 millones)