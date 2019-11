“La derecha, la policía, las Fuerzas Armadas y la OEA” dieron el golpe de Estado, afirmó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, al periodista uruguayo Gerardo Lissardy en una acalorada entrevista cargada de roces para la BBC Mundo.

Morales renunció a la Presidencia después de casi 14 años en el poder, tras unas cuestionadas elecciones presidenciales, que le dieron la victoria en primera vuelta, y generaron una serie de protestas en su contra.

“No solamente es un golpe cívico, político, policial sino también es militar” añade el exmandatario, quien actualmente se encuentra como asilado político en México desde el 12 de noviembre.

Ante la pregunta de cómo actualmente se define políticamente, Morales asegura que, según los juristas, “mientras que la Asamblea no apruebe mi renuncia, sigo siendo presidente [de Bolivia]”.

“Estoy esperando que la Asamblea Nacional decida sobre mi renuncia, si la rechaza o aprueba. Yo por supuesto no me siento presidente, porque ser presidente es hacer gestión”.

Asimismo, el exmandatario señaló que hasta el momento no logra comprender las motivaciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia, quienes remitieron un mensaje pidiendo la renuncia de Morales.

“Nos ha sorprendido, que haya habido un comunicado de pedido de mi renuncia. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer eso, un cuerpo armado no pueden pedir mi renuncia”, afirmó Morales en la entrevista. “No puedo entender al general [Williams] Kaliman, no sé qué historia estará haciendo. Tengo muchas dudas ahora de algunos jefes o comandantes de las Fuerzas Armadas”.

“El 7 de agosto, día del aniversario de las Fuerzas Armadas, gritando al antiimperialismo, apoyando el proceso, cuestionando la política de la derecha… Y de la noche a la mañana se cambian”, añade.

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, “sugirió” renunciar a Evo Morales en un comunicado televisado.

Desde las elecciones del pasado 20 de octubre, que desataron una grave crisis en Bolivia, al menos 20 personas han fallecido y más de 500 han resultado heridas en enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales.

El expresidente hizo un hincapié de esta situación que se vive en su país durante la entrevista.

“Renuncio y al día siguiente muertos a bala de la policía y de las Fuerzas Armadas. Esa es la dictadura”.

Según Morales, las acciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habrían llevado a esta situación de violencia en Bolivia; escenario que el exmandatario habría tratado de evitar luego de ver el informe que la organización internacional envió tras analizar el proceso a los cuestionados comicios presidenciales.

“La OEA también es responsable del golpe de Estado. Según el acuerdo que tenía Cancillería y la OEA, decía que el martes o miércoles de esta semana tenían que dar su informe correspondiente. Pero sorpresivamente el domingo en la madrugada nos llaman que ya tenían el informe preliminar. Y yo dije, pidan ese informe y veremos”, cuenta Morales en la entrevista.

“Vemos y eran interpretaciones, insinuaciones de que había habido muchas irregularidades. Pero además de eso decía: ‘Evo ganó, Mesa segundo, no se demuestra quién ganó en la primera vuelta’. Pero decide además nuevas elecciones. Si no hemos ganado en la primera vuelta, debía decir segunda vuelta. Estas son decisiones políticas que tomó la OEA”.

“Y yo pedí hablar con Luis Almagro porque quería advertir que paren, porque este informe va a traer muertos, heridos, va a haber una convulsión, ustedes conspirando a la democracia, no están respetando la soberanía de un Estado”, precisó el exmandatario.

La instancia nacional de la Defensoría del Pueblo cuantificó 23 fallecidos y más de 700 heridos en los conflictos que comenzaron después de las elecciones generales del 20 de octubre y que han dejado entre las víctimas fatales a policías además de detractores y partidarios de Evo Morales. (Foto: AFP)

Tras la renuncia y exilio de Morales, Bolivia ha quedado al mando de la senadora opositora Jeanine Áñez, que se proclamó el martes presidenta interina del país y busca pacificarlo tras los graves disturbios generados luego de las elecciones del mes pasado

Áñez asumió en “minoría absoluta”, en ausencia de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que poseen los dos tercios del Parlamento, y lo hizo por una “demanda de la ciudadanía”.

La comunidad internacional reaccionó a la juramentación de Añez y marcó el enfoque político de muchos países, destacando principalmente el posicionamiento de Estados Unidos y Rusia.

Para Evo Morales, que “Estados Unidos primero reconozca a la señora, ya nos damos cuenta que es un golpe de Estado”.

Por otro lado, el caso de Rusia, aliado conocido del expresidente de Bolivia, es más especial. Este considera que Evo Morales fue desalojado del poder a causa de un “golpe de Estado” pero a la par ha reconocido a través de su Cancillería a Añez.

“La información que tengo es que Rusia no ha reconocido; según la aclaración de prensa hubo una mala interpretación”, comenta Morales.

La presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez. (Foto: AFP)

Por último, cuestionado por la BBC sobre la posibilidad de regresar a Bolivia o presentarse en una próxima elección, Morales aseguró que eso no depende de él, “depende de los movimientos sociales, depende de Bolivia.

“No tengo [fecha de regreso a Bolivia]. Pero voy a volver allí en cualquier momento”, finaliza el exmandatario.