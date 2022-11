Los bonos de la nación ecuatoriana han registrado un estancamiento en los primeros días de noviembre después de que el mes pasado subieran por la noticia de una recompra de bonos. La deuda de Ecuador tuvo un retorno del 11% en octubre, el más grande entre las naciones en desarrollo registradas por un índice de referencia de Bloomberg.

Pero a medida que se desvanece el apetito por el riesgo global, los inversionistas se preparan para un referéndum constitucional que probablemente tendrá lugar en febrero. El presidente Lasso propuso una serie de cambios a la Constitución en septiembre, con preguntas destinadas a abordar asuntos de seguridad, políticos y ambientales. El resultado de la votación medirá su apoyo político, que se ha debilitado a raíz de una ola de delincuencia.

El mercado “probablemente se topará con vendedores ya que la gente considera el hito de febrero como un importante punto de riesgo político”, dijo Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management. “Las preocupaciones sobre el mandato de Lasso y el bajo carry de la oferta de bonos limitarán cualquier repunte”.

Los bonos de Ecuador con vencimiento en 2040 ganaron casi 10 centavos por dólar en las últimas dos semanas de octubre, recuperándose de un mínimo histórico cercano a los 25 centavos, después de que el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, dijera en un evento privado en Estados Unidos que la nación volvería a comprar parte de la deuda pendiente utilizando las ganancias de la venta de un bono azul.

Los estrategas de Barclays Plc estiman que la recompra podría ascender a entre US$ 1,400 millones y US$ 2,300 millones de los bonos, según una nota del 27 de octubre, mientras que TPCG proyecta que la recompra podría alcanzar los US$ 3,000 millones.

Ecuador ganó después de que el gobierno dijera que planea recomprar deuda. (Gráfico: Bloomberg).

La deuda de Ecuador fue una de las mejores apuestas para los inversionistas de renta fija en la primera mitad del año hasta que se hundió en junio, cuando el país se vio sacudido por protestas indígenas que pedían mayores subsidios a los combustibles, entre otras demandas. Las manifestaciones revivieron los recuerdos de las protestas de 2019 y dejaron de manifiesto el mandato débil de Lasso.

Siobhan Morden, directora general de estrategia de renta fija para América Latina de Santander Investment Securities, dijo que otra barrera para un repunte prolongado de los bonos es la falta de una agenda económica que priorice el crecimiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

”La transacción de recompra en sí misma probablemente no represente un cambio de juego”, escribió en una nota del 25 de octubre. “El desafío para la gestión del flujo de efectivo a mediano plazo es convertir el déficit estructural del Gobierno central en superávit, y reducir las necesidades brutas de financiamiento”.