El multimillonario Sam Zell ve inflación por todo lado y compró oro como cobertura. Cuando otros inversionistas usaban esta estrategia, solía criticarlos, dijo.

“Obviamente, una de las reacciones naturales es comprar oro”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television. “Es gracioso porque pasé toda mi carrera preguntando por qué se quiere tener oro. No genera ingresos, cuesta almacenar. Y, sin embargo, cuando se detecta la degradación de la moneda, uno se pregunta: ¿cómo me voy a cubrir?”.

Zell, de 79 años, dijo que le preocupa no solo el dólar estadounidense sino también que otros países impriman dinero, y cuestionó si la inflación será transitoria, como indicó la semana pasada Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

“La vemos por todas partes”, dijo Zell sobre la inflación. “Se ha leído sobre los precios de la madera, pero lo vemos en todos nuestros negocios. Los cuellos de botella obvios en la cadena de suministro están elevando los precios. Esto recuerda mucho los años 70”.

Si bien el oro es una inversión atractiva, las oportunidades en los combustibles fósiles no lo son, dijo Zell, quien en 2019 acordó establecer una empresa conjunta con Colony Capital Inc. de Tom Barrack Jr. para invertir en petróleo y gas.

“En este momento, el petróleo y el gas no tienen un precio que refleje el riesgo de lo que está sucediendo, ya sea en el mundo de los vehículos eléctricos o en un mundo con cambio climático”, dijo. “Hace tan solo un par de años, pensaba que la relación riesgo-recompensa era apropiada. Claramente se ha vuelto muy inapropiado dado que nuestra situación política ha cambiado”.

Zell también dijo que también le preocupa que la energía renovable perjudique la confiabilidad de las redes eléctricas, y señaló los recientes apagones en California y Texas.

En el sector inmobiliario, hay muchas preguntas sobre cómo será la demanda en los próximos dos años en los sectores de oficinas, alojamiento y venta minorista, dijo Zell en la entrevista.

“Todos están preocupados por volver al trabajo y ocupar el espacio de oficina. No creo que sea realmente un problema”, dijo. “El problema es que, antes de la pandemia, estábamos lidiando con una sobreoferta de oficinas. Obviamente, la pandemia no ha reducido ese exceso de oferta y probablemente lo ha alentado”.

Las tiendas también presentan desafíos, indicó, dado que EE.UU. ya tenía más espacio minorista por persona que el resto del mundo antes del COVID-19, y los compradores aumentaron su dependencia del comercio electrónico durante la pandemia.

“El comercio minorista de calle hoy es como un cuchillo que cae, y no se sabe hasta dónde va a caer”, dijo. Si bien eso “no significa que los mejores centros comerciales no van a funcionar”, hay una “gran cantidad de bienes raíces que tendrán que ser reprogramados de una forma u otra”.

Los desafíos que enfrentan los hoteles son más un problema temporal en los próximos tres o cuatro años, dijo Zell. “Veremos una recuperación lenta de los viajes de negocios”, proyectó. “En el intermedio, va a haber una recuperación lenta, y los hoteles tienen grandes gastos y operarlos con una ocupación inferior a la ideal es un escenario muy costoso”.