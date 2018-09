Salida de inversor Harbor de Colombia provoca volatilidad en el mercado

Uno de los mayores inversores extranjeros de Colombia está saliendo del país, causando volatilidad y bajo rendimiento en el ilíquido mercado de valores.

Harbor International Fund, que tiene unos activos de US$ 21,500 millones, vendió casi la mitad de su posición en Bancolombia, el mayor banco del país, a principios de este año, reduciendo sus inversiones en alrededor de US$ 300 millones, según datos recabados por Bloomberg.

La retirada del país, donde tenía acciones por valor de US$ 1,100 millones repartidas entre cinco compañías, se aceleró después de que la matriz del fondo con sede en Chicago, Harbor Funds, cambiara de asesor el mes pasado, dijeron analistas y operadores.

José Germán Cristancho, jefe de investigación de Corredores Davivienda dijo en una entrevista que Harbor era el mayor actor internacional y que, teniendo en cuenta el tamaño de su cartera, la retirada podría generar volatilidad en el mercado.

La bolsa colombiana salió relativamente indemne de la turbulencia en los activos de los mercados emergentes durante la primera mitad del año, pero una reciente ola de ventas por parte de inversores extranjeros ha contribuido a una caída del índice Colcap de referencia este mes. El Colcap, entre los índices con peor rendimiento en América Latina este mes, ha caído en 11 de los últimos 14 días de negociación.

El alcance de las ventas de Harbor no se conocerá hasta que informe sus posiciones del tercer trimestre. El fondo ha tenido una posición sobreponderada importante en Colombia desde el 2014, según la corredora bursátil Alianza Valores. Cinco compañías del Colcap representaban el 5% de sus tenencias totales a finales del segundo trimestre, su mayor posición en mercados emergentes.

La falta de liquidez en el mercado colombiano significa que una venta de acciones de US$ 50 millones puede desencadenar una caída de precios, dijo Carlos Enrique Rodríguez, director de análisis de valores de Ultraserfinco en Bogotá.

"La falta de liquidez podría ser un problema para Harbor a medida que vende esos activos", dijo. Rodríguez calcula que Colombia tiene un volumen de negociación de alrededor de US$ 45 millones al día, en comparación con US$ 170 millones diarios en Chile y US$ 370 millones en México.

Harbor dijo que cambió de asesores a finales de agosto, a Marathon Asset Management, una firma con sede en Londres que favorece valores de países desarrollados en Asia y Europa frente a mercados emergentes. El fondo trabajó previamente con Northern Cross, con sede en Boston.

Los inversores extranjeros han estado saliendo de la región desde junio. Los fondos negociados en bolsa vendieron acciones latinoamericanas por US$ 1,300 millones, o cerca del 17% de sus activos en la región, según TrimTabs, firma de análisis que estudia flujos de fondos.

A finales del trimestre pasado, Harbor se encontraba entre los principales tenedores de certificados de acciones en Estados Unidos de los grupos bancarios Grupo Aval y Bancolombia, así como de acciones negociadas en Bogotá de los conglomerados Grupo Sura, Grupo Argos y su filial Cementos Argos, de acuerdo con sus informes regulatorios.

Las medidas de Harbor están causando incertidumbre en el mercado local, dijo Steffania Mosquera, analista de Credicorp Capital en Bogotá. "Harbor se va de Colombia, pero la pregunta es cuánto durará la venta", dijo. "Los inversores no quieren comprar hasta que sepan que Harbor ha terminado de vender".