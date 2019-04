El sabor amargo para los caficultores de la nueva caída de precios Mientras que en 1983, el precio del café fluctuaba entre US$ 1.20 y US$ 1.40 por libra, para el 2018 el precio promedio de una libra de café arábiga, el de mayor calidad, fue de US$ 1.01; y el pasado 22 de marzo llegó a estar por debajo de los US$ 0.95.

