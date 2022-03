El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, dijo este domingo que Occidente ha bloqueado unos US$ 300,000 millones de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia debido a las sanciones por la invasión de Ucrania, casi la mitad de las reservas de Rusia.

“Esto es aproximadamente la mitad de estas reservas que teníamos. Tenemos una cantidad total de reservas de alrededor de US$ 640,000 millones de dólares y de ellas cerca de US$ 300,000 millones ahora están en una situación en la que no podemos usarlas”, dijo Siluanov, en una entrevista con la televisión pública rusa, según las agencias rusas.

El ministro acusó a Occidente de ejercer presión sobre China para que limite el acceso de Rusia a sus reservas en yuanes.

Siluanov recordó que parte de las reservas de oro y divisas de la Federación Rusa están en yuanes, por lo que Occidente intenta que China restrinja también el acceso de Rusia a su moneda.

“Y vemos la presión ejercida por los países occidentales sobre China para limitar el comercio mutuo con China. Por supuesto, hay presión para limitar el acceso a esas reservas que tenemos en yuanes”, dijo.

“Creo que nuestra asociación con China aún nos permitirá mantener la cooperación que hemos logrado y no solo mantenerla, sino también aumentarla en las condiciones en que los mercados occidentales estén cerrados”, subrayó el titular del Ministerio de Finanzas.

El responsable de Finanzas aseguró que Rusia no va a rechazar sus obligaciones de deuda y pagará en rublos mientras los países occidentales sigan manteniendo congeladas las reservas de oro y divisas, y subrayó que el país tiene bastantes recursos para garantizar la producción de los bienes necesarios.