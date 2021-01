Rusia anunció hoy que multará a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y TikTok por publicar llamamientos a la participación de menores de edad en las multitudinarias protestas del pasado 23 de enero en favor del líder opositor, Alexéi Navalni.

Esas plataformas “no borraron a tiempo unos 170 llamamientos ilegales” pese a las exigencias de la Fiscalía General, según informó el regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor.

También han sido multadas las dos principales redes sociales rusas, VKontakte y Odnoclassniki, aunque tanto las plataformas occidentales como las rusas sí eliminaron la mayoría de mensajes al respecto.

A mediados de enero se aprobó una nueva ley que impone multas administrativas de entre 800,000 y 4 millones de rublos (de US$ 10,500 a más de US$ 50,000) a aquellos soportes que no limiten el acceso a información prohibida.

La nota oficial advierte a los multados de que en caso de reincidencia el monto puede alcanzar cifras multimillonarias dependiendo de los ingresos anuales de la compañía.

“Pedimos a la dirección de esas plataformas en internet que se abstengan de propagar llamamientos a la participación en actos públicos no autorizados”, dijo.

Según el Defensor del Menor, unos 300 menores de edad fueron detenidos en todo el país durante las protestas del pasado sábado, en las que fueron apresadas casi 4,000 personas.

Las autoridades han acusado a Navalni de atraer a menores de edad a sus mítines no autorizados, en muchos casos previa remuneración económica, aunque la oposición lo niega categóricamente.

Navalni es muy popular entre la juventud de las grandes ciudades rusas, mientras, según las últimas encuestas, el presidente ruso, Vladímir Putin, sólo cuenta con el apoyo de uno de cada cinco jóvenes, indignados con su decisión de reformar la Constitución para seguir en el poder después del 2024.