Rusia anunció que hizo un pago para su deuda en rublos, lo que podría no ser aceptado por los acreedores y podría dejar a Moscú encaminado a un histórico cese de pagos.

El Ministerio de Hacienda informó en un comunicado que trató de hacer un pago de US$ 649 millones por dos bonos a un banco estadounidense no identificado —aunque previamente se reportó que era JPMorgan Chase— pero que el pago no fue aceptado debido a que las sanciones le impiden a Rusia usar bancos de Estados Unidos para saldar deudas.

Rusia añadió que en lugar de ello transfirió los fondos a una cuenta bancaria especial adscrita a su entidad reguladora de finanzas.

Dijo que una vez que Rusia pueda nuevamente acceder a los mercados de divisas extranjeros — lo que no luce probable en el futuro previsible debido a las sanciones— decidirá si permite a los acreedores convertir esos rublos a dólares o euros.

Si bien Rusia tiene un período de gracia de 30 días, los inversionistas están apostando que caerá en impago. Los contratos para bonos rusos exigen que los pagos sean en dólares o euros, salvo muy limitadas excepciones incluidas en la llamada cláusula de pagos alternos. Rusia sostiene que están dadas las condiciones para esas excepciones, pero expertos en deuda soberana discrepan.

“No me queda claro, aun si dicha cláusula existe, que Rusia tenga el derecho a usarla”, expresó en un email G. Mitu Gulati, profesor de derecho de la Universidad de Virginia y experto en deuda soberana. “Es un tema debatible. Yo argumentaría que Rusia no lo tiene, pero será un tribunal el que decida”, agregó.

Las agencias calificadoras de deuda han bajado la clasificación de la deuda rusa a “nivel chatarra” y han especulado que Rusia caerá en mora de pagos.

Si bien Rusia insiste en que está dispuesta a pagar sus deudas, el Kremlin ha advertido que, si las sanciones siguen en pie, le pagará a los acreedores con rublos.

“Rusia tiene todos los recursos necesarios para el servicio de su deuda”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Si este bloqueo continúa y los pagos de deuda siguen bloqueados en estos fondos congelados, se pagarán en rublos”.