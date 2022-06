Con su música, obras, escritos, apariciones y colaboraciones, estos artistas generaron grandes sumas de dinero mientras vivían y hoy, aún después de su muerte, las ganancias no se detienen.

Bien sea porque sus obras son compradas para grandes productoras, para replicarlas o hacer los famosos remake, o porque su música sigue apareciendo en las películas del cine actual, artistas como Roald Dahl, Michael Jackson, Pince o Elvis Presley siguen liderado el top 10 de los artistas fallecidos que más ganancias generan.

En la lista realizada por la revista Forbes, el novelista británico y creador de “Charlie y la fábrica de chocolate”, Roald Dahl, es el primero del ranking, pues en 2021 se recibió un pago por parte de Netflix de US$ 648 millones para adquirir la Roald Dahl Story Company. La plataforma de streaming ahora es la dueña de las historias y personajes del novelista británico.

El segundo puesto lo ocupa el cantante estadounidense Prince, con US$ 120 millones, gracias a la venta de 43% de su propiedad, a la empresa de gestión y publicación musical Primary Wave, incluyendo su catálogo con éxitos como “When Doves Cry” y “Little Red Corvette”.

Y al tercer puesto cayó el cantante Michael Jackson, quien se mantuvo en el primer lugar durante ocho años consecutivos y ahora es tercero, con US$ 75 millones. El catálogo Mijac Music del “Rey del Pop”, le dio a Jackson un gran impulso este año, al atraer una nueva inversión de US$ 30 millones durante 2021.

El historietista Charles Schulz ocupa el cuarto puesto, con ganancias por US$ 40 millones que fueron impulsadas por un acuerdo con Apple TV + por el programa “Snoopy in Space”. Y el top cinco lo cierra el escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss, con US$ 35 millones.

Es así como su fallecimiento no fue una excusa para que estos famosos dejaran de generar ganancias por la música y obras que realizaron en vida, y que aún después de su muerte sigue siendo apetecida y comprada por muchas personas y compañías disqueras y del séptimo arte.

Bing Crosby fue el vocalista más popular de los años 30 y uno de los más influyentes ‘entertainers’ de todos los tiempos, la estrella de Holiday Inn entró a la lista por primera vez con unas ganancias de US$ 30 millones.

El séptimo y octavo puesto lo ocuparon el famoso cantante norteamericano Elvis Presley, con US$ 30 millones, y el golfista Arnold Palmer, con US$ 27 millones.

El letrista Gerry Goffin ocupó el noveno lugar gracias a la compra que realizó Primary Wave por una participación en su catálogo, pagando US$ 20 millones, lo que hizo que el artista acumulara unas ganancias totales de US423 millones.

Y el top 10 lo cierra la leyenda del R&B, el cantante y compositor estadounidense de música soul, Luther Vandross, con US$ 21 millones, logrados por un acuerdo con Primary Wave que se cerró recientemente.

La República de Colombia

Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE)