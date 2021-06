América Latina fue la región con peor desempeño en el informe anual sobre riqueza global del banco Credit Suisse, con una caída de la riqueza total de 11.4% o US$ 1.2 billones en el 2020.

El informe difundido el martes explica que la depreciación de la moneda fue algo común en América Latina, con un promedio de 9.6% frente al dólar estadounidense. “Entonces, manteniendo los tipos de cambio constantes, la riqueza total cayó solo 1.8% en América Latina, un mejor resultado que la India”, sostiene el documento elaborado por los analistas James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks .

India y América Latina registraron las mayores pérdidas en el 2020. La riqueza total cayó en la India en US$ 594,000 millones, o un 4.4% en términos porcentuales. Esta pérdida se vio amplificada por la depreciación del tipo de cambio: a tipos de cambio fijos, la pérdida habría sido del 2.1%.

De cara al futuro, Credit Suisse espera que América Latina, la región con el peor desempeño en el 2020, se recupere bien, aumentando un 8.1% anual en promedio, del cual la apreciación del tipo de cambio será responsable por alrededor de 1 punto porcentual.

Credit Suisse proyecta que la riqueza en la región aumentará en US$ 5.2 billones entre el 2020 y 2025, con Brasil contribuyendo con US$ 1.5 billones y México con otros US$ 1.6 billones. Es probable que América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico (excluyendo a China e India) tengan un desempeño inferior porque la riqueza en el 2020 fue inflado, apuntalado por las acciones tomadas para mitigar el impacto de COVID-19. El crecimiento futuro de la riqueza se verá limitado a medida que desaparezca el impacto de estas intervenciones.

A pesar de la reciente turbulencia económica, no solo durante la pandemia del 2020, sino también en los años anteriores, Credit Suisse también espera que el número de millonarios en América Latina aumente en un 68%, llegando a 1.3 millones en el 2025. El aumento porcentual en América Latina probablemente será inferior al de África, donde es probable que el número de millonarios aumente en un 75% para llegar a 483,000 en el 2025.

Mientras que América Latina representa el 9% de los adultos en todo el mundo, solo el 2% de los individuos de patrimonio neto ultra alto (UHNWI, por sus siglas en inglés) globales residen en la región. Dado el modesto desempeño proyectado de los países más grandes de la región, esperamos que esta tendencia continúe y que la región agregue solo 3,000 UHNWI en los próximos cinco años.

La rápida recuperación en América Latina después de la desaceleración económica y la disminución de la riqueza observada en el 2020 llevan a Credit Suisse a predecir que la riqueza total en América Latina será de casi US$ 14.5 billones en términos reales en el 2025, una ganancia equivalente a nueve “años estadounidenses” de crecimiento a partir de 1948.

Panorama regional

América Latina es la región del mundo más afectada por los impactos sanitarios del COVID-19. Brasil y México tienen las economías más grandes y son los países más poblados de la región. Chile tiene una economía más pequeña, pero ha sido una de las más dinámicas de América Latina en las últimas décadas. Los tres países sufrieron mucho durante la primera ola de la pandemia en la primavera y verano boreal del 2020, con tasas de infección por encima del promedio de América Latina y muy por encima del promedio mundial.

Durante la segunda y tercera olas que comenzaron a fines del 2020, Brasil y México se destacaron aún más, en comparación tanto con su región como con el resto del mundo. Chile, por otro lado, se ha visto menos afectado que América Latina en su conjunto desde el verano boreal de 2020 en adelante. Los impactos económicos han sido severos en los tres países.

En el primer semestre del 2020, el PBI real cayó un 11% tanto en Brasil como en Chile, mientras que México, igualmente afectado en términos de salud, experimentó una caída mayor del 18.1%. El PBI aumentó en los tres países en la última mitad del 2020, pero en cantidades variables.

Para el 2020 en su conjunto, el PBI real se redujo un 4.1% en Brasil, un 5.8% en Chile y un 8.2% en México. El FMI espera que Chile crezca más en el 2021 en un 6.2%, seguido de México con un 5% y Brasil con un 3.7%. El desempleo aumentó significativamente en cada país, de una tasa promedio de 7.5% a fines del 2019 a 10.7% en el tercer trimestre del 2021, luego de lo cual bajó a 10% en el cuarto trimestre del 2020.

La deuda pública ha aumentado en América Latina como en otras partes. En promedio, en los tres países, la deuda pública aumentó del 56.4% del PBI en el 2019 al 64% en el 2020.

A fines del 2020, la riqueza por adulto era de US$ 18,272 en Brasil, US$ 42,689 en México y US$ 53,591 en Chile. La cifra correspondiente para América Latina en su conjunto es de US$ 33,475.

Desde el 2000, la riqueza por adulto ha aumentado a una tasa promedio anual de 4.6% en Chile, 5.1% en México y 5.8% en Brasil. Estas cifras concuerdan en líneas generales con la tasa de crecimiento promedio del 5.1% registrada para la región de América Latina.

La desigualdad de riqueza es alta en América Latina, especialmente en Brasil, que tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de riqueza en el mundo.