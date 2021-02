Unirse a las filas del 1% más rico del mundo nunca es fácil, pero es especialmente difícil en Mónaco.

Se necesita un patrimonio de casi US$ 8 millones para entrar al club en el principado mediterráneo, donde los residentes generalmente no pagan impuestos sobre la renta, según una investigación realizada por Knight Frank en más de dos docenas de lugares.

Suiza y Estados Unidos ocupan los siguientes lugares, ya que requieren fortunas de US$ 5.1 millones y US$ 4.4 millones, respectivamente, según el Informe de Riqueza 2021 del corredor de propiedades. En Singapur, con US$ 2.9 millones usted podría acceder al club.

Los hallazgos ponen de manifiesto la forma en que la pandemia ha ampliado la brecha entre los países ricos y pobres. El umbral para entrar al 1% más rico de Mónaco es casi 400 veces mayor que en Kenia, que ocupa el último puesto entre los 30 lugares que componen el estudio de Knight Frank.

El Banco Mundial estima que 2 millones de personas en esa nación africana han caído en la pobreza debido al covid-19. Mientras tanto, las 500 personas más ricas del mundo agregaron US$ 1.8 billones a sus fortunas el año pasado, según el Bloomberg Billionaires Index, entre las cuales, los empresarios del sector de tecnología con sede en EE.UU. Elon Musk y Jeff Bezos fueron los que más ganaron.

Según el informe, EE.UU. lidera el número de personas ultraricas, pese al reciente aumento de la riqueza en lugares de Asia-Pacífico como China y Hong Kong. Los multimillonarios más ricos de la región ahora tienen un patrimonio conjunto total de US$ 2.7 billones, según datos recopilados por Bloomberg, o más del triple de la cantidad de fines del 2016.

Se proyecta que Asia Pacífico continuará superando el crecimiento mundial entre el 2020 y 2025 en personas con un patrimonio neto ultraalto, y que el número de personas con más de US$ 30 millones aumentará 33%, encabezado por India e Indonesia, según Knight Frank.