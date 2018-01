Río de Janeiro espera 1.5 millones de turistas para el Carnaval

Cerca de 1.5 millones de turistas extranjeros y locales visitarán Rio de Janeiro el próximo mes para el Carnaval, 400,000 personas más que el año pasado, estimó este jueves la alcaldía.



"Hemos realizado enormes esfuerzos para presentar un Carnaval hermoso y esperamos que se realice en paz y sin violencia", comentó el alcalde de Rio, Marcelo Crivella, en una rueda de prensa.



La agencia municipal de turismo Riotur anunció que también se espera que el flujo de visitantes genere 3,500 millones de reales (US$ 1,000 millones al cambio actual), por encima de los 3,000 millones de reales recaudados en 2017.

"Rio necesita de estos grandes eventos para generar ingresos y crear empleos", subrayó el presidente de Riotur, Marcelo Alves.



La alcaldía estima que la demanda alcanzará 90% de ocupación hotelera.



Un año y medio después de acoger los Juegos Olímpicos, la llamada "Ciudad Maravillosa" sufre una crisis financiera y una ola de violencia.



Crivella, pastor de la evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios, ha sido acusado de moralista por haber anunciado hace seis meses una reducción de la mitad de los subsidios de las escuelas de samba que participan en el grande desfile del Carnaval carioca.



"No es cierto que el alcalde no apoye el Carnaval por razones religiosas, no es un argumento admisible", dijo Crivella.



Sin embargo, el año pasado, apenas un mes después de asumir el cargo, evitó las celebraciones y no fue visto en ningún desfile.



Incluso brilló por su ausencia en la tradicional entrega de las llaves de la ciudad al rey Momo, la figura obesa y alegre que personifica la folía y la exuberancia carnal de la mayor fiesta popular del mundo.