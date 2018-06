Reino Unido quiere ser líder en vehículos autónomos tras Brexit

El Reino Unido acelera sus planes de convertirse en líder en vehículos autónomos.

El gobierno otorgará esta semana 25 millones de libras (US$ 33 millones) a seis proyectos que investigarán y probarán vehículos autónomos en autopistas y en pruebas de estacionamiento por control remoto.

Se trata de la segunda competencia en un programa que Richard Harrington, el ministro a cargo del sector automotor, pronostica que llevará a la producción de vehículos autónomos en el transcurso de los próximos 10 años.

La estrategia industrial británica posterior al Brexit se concentra con fuerza en la tecnología, y la inteligencia artificial y los vehículos autónomos son dos áreas clave. El país competirá con Estados Unidos, que está más avanzado en ambas tecnologías.

Algunos funcionarios estiman que abandonar la Unión Europea le permitirá al Reino Unido ofrecer subsidios y estímulos impositivos que en la actualidad están limitados en el marco de las reglas del mercado común.

“Es muy emocionante. Queremos proporcionar a la gente el entorno adecuado para que venga al país e invierta”, dijo Harrington en una entrevista en Londres.

En EE.UU., gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. y Uber Technologies Inc. ya tienen proyectos de vehículos autónomos en marcha en varios estados. Con una inversión de US$ 2,250 millones de Vision Fund -de Softbank-, General Motors Co. busca ser la primera compañía automotriz que lleve un servicio de taxis autónomos a las calles en 2019.

China también experimenta con la tecnología, y el gobierno brinda apoyo a la industria en una serie de proyectos.

El Reino Unido pronostica que el mercado global de vehículos autónomos tendrá un valor de 907,000 millones de libras (US$ 1.2 billones) para el 2035 y quiere tener una tajada.

El año pasado reservó 250 millones de libras que se asignarán antes de 2020 para que compañías analicen vehículos autónomos en entornos desde calles urbanas hasta carreteras, así como para financiar proyectos de prueba de prototipos.

Ventaja británica

Harrington es optimista. Los vehículos autónomos son un campo “donde pensamos que tenemos una ventaja competitiva”, dijo. “Algo que pienso que hace atractivo al país es la fortaleza de las universidades”.

La libertad de crear su propia regulación al margen de la UE también podría ser útil, según Nigel Parker, un socio de Allen & Overry LLP.

“Podría terminar por ser una de esas áreas en que el gobierno detecta una oportunidad de éxito con el Brexit”, dijo Parker. “Poder establecer leyes propias es una ventaja, pero también hay desventajas en no estar alineado con el resto de Europa”.

Oxbotica Ltd., una de las compañías que ha recibido financiación del gobierno, encabeza un proyecto de 13 millones de libras para programar flotas de vehículos autónomos que se trasladen en conjunto entre Londres y Oxford.

“No todo pasa en California”, dijo Paul Newman, el fundador de Oxbotica. “El gobierno británico sabe que la robótica y los sistemas autónomos son apuestas a largo plazo. No son sólo autos de conducción autónoma, sino la totalidad de los vehículos, desde minas y aeropuertos hasta autos y depósitos”.