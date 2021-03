El Reino Unido está preparando una amplia revisión de los mercados financieros para defender el dominio global de la City de Londres después del Brexit.

En una entrevista con Bloomberg, el secretario económico del Tesoro, John Glen, dijo que el Gobierno no se detendrá después de revisar las reglas que cubren las ofertas públicas iniciales y las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech.

También va a consultar a las empresas sobre “propuestas detalladas para una reforma más amplia de los mercados de capitales” a mediados de año, dijo el miércoles.

La revisión se enfocará en los cambios en la estructura del mercado, las reglas de transparencia y los productos básicos, dijo el secretario. El objetivo es reducir los costos y las cargas para las empresas, manteniendo altos estándares de regulación, agregó.

En una señal de que nada está descartado, Glen dijo que quiere que el proyecto sea “lo más amplio e inclusivo posible para que realmente abarquemos todo”.

La revisión podría resultar en una de las mayores transformaciones de los mercados financieros del Reino Unido en décadas. Glen enfatizó que cualquier cambio será para minimizar la carga sobre los participantes del mercado, pero “sin socavar los altos estándares y la integridad de nuestro mercado y nuestra reputación”.

Los cambios tienen como objetivo proteger una industria que representa aproximadamente el 7% de la economía, y que fue impactada por la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.

La City de Londres perdió su liderazgo este año como lugar preferido en Europa para comprar y vender acciones, y la UE está presionando a las empresas para que transfieran más operadores y negociadores sénior al bloque.

Glen dijo que en los últimos meses se ha reunido con unos 50 directores ejecutivos de bancos, aseguradoras y empresas fintech, y que buscan una “evolución ágil” en lugar de una “revolución”.

“No estoy detectando ningún apetito por la desregulación revolucionaria, porque eso no mejora la integridad de la reputación de la City”, dijo. “No hay duda de que buscamos obtener ganancias económicas de la desregulación”.

Los planes de reforma llegan en un momento crítico para la industria de servicios financieros del Reino Unido, que fue en gran parte excluida del acuerdo comercial con la UE. Ha presionado para recibir las llamadas resoluciones de equivalencia, lo que daría un amplio acceso al bloque, pero parece cada vez menos probable a medida que la UE toma decisiones para fortalecer su propio sector financiero.

Si bien el Reino Unido otorgó la equivalencia de la UE en 17 áreas, el bloque hasta ahora solo ha correspondido en dos. Glen declinó decir cuándo o si pensaba que la UE podría ampliar su acceso a los mercados, y dijo que Gran Bretaña ha “cooperado completamente”.

“Es un tema para ellos”, dijo Glen. “Son un órgano soberano que tomará esas decisiones a su debido tiempo, por lo que me tengo que centrar en las cosas que puedo hacer y que están en mi poder”.