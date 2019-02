Régimen de Nicolás Maduro no enviaría 20 toneladas de oro al extranjero

El asediado régimen de Nicolás Maduro desistió de enviar 20 toneladas de oro venezolano al extranjero y cedió ante la creciente presión internacional para mantener los cada vez más escasos activos duros del país en manos seguras, según una persona conocedora del tema.

Los lingotes de oro se pesaron y se separaron para su envío, pero no se despacharán. La persona no sabía a dónde se dirigía el oro ni el tipo exacto de transacción, pero el destino de las barras convirtió en un motivo de gran preocupación dentro y fuera del país. Valuadas en unos US$ 850 millones, son una fuente importante de riqueza en una nación sumida en la pobreza extrema bajo el mandato de Maduro.

El jueves, el senador estadounidense Marco Rubio afirmó a través de Twitter que Noor Capital, empresa de Emiratos Árabes Unidos, era la institución financiera que orquestaba la transacción con las autoridades venezolanas. Rubio advirtió a la compañía que tanto ella como cualquier aerolínea que contrate para transportar el oro serán objeto de sanciones por parte del Tesoro de EE.UU.

Veinte toneladas equivalen a muchos lingotes de oro, casi 1,600.

Juntos representan alrededor del 10% de las reservas en el extranjero del Banco Central de Venezuela. Esos activos forman parte de la feroz batalla por el control de las finanzas venezolanas entre Maduro y Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional que trata de instalar un gobierno de transición con apoyo de EE.UU. y otros países de la región.

En entrevistas y conferencias de prensa, Guaidó destaca reiteradamente los esfuerzos de su equipo para salvaguardar los pocos activos restantes de Venezuela a fin de que puedan utilizarse para financiar el ingreso de ayuda humanitaria al país.