El último esfuerzo de Argentina para reestructurar su deuda externa probablemente no será el último, según la economista de la Universidad de Harvard Carmen Reinhart, quien ha hecho sonar las alarmas por las crisis de los mercados emergentes en Venezuela y Turquía.

En todo caso, dijo en una entrevista, la oferta inicial de Argentina simplemente retrasa las cosas. Será necesario volver a revisarla en unos años, dado el impacto de la pandemia en la economía global, dijo.

“A menos que Argentina logre crecer espectacularmente, lo que raya en lo milagroso dada la situación mundial actual, el paquete de deuda que crearon no será lo suficientemente grande en términos de recortes”, dijo Reinhart. “Con toda probabilidad, tendrá que ser revisado, y habrá una ronda más de esfuerzos para reestructurar”.

Argentina está comenzando una gira esta semana para presentar su oferta, que busca renegociar US$ 72,000 millones de deuda soberana y provincial. El gobierno nacional recurrirá a unas 20 instituciones y fondos, incluidos BlackRock Inc., Ashmore Group Plc y Fintech Advisory Inc. La propuesta fue inmediatamente criticada por los acreedores cuando se dio a conocer el 17 de abril.

La nación está buscando una moratoria de tres años en los pagos de la deuda, una reducción de 62% en los pagos de intereses y un recorte de 5% en el capital. A los tenedores de la deuda externa del país se les ofrece una serie de nuevos valores de diversos vencimientos, ninguno de los cuales devengará intereses antes del 2022. No se pagará capital antes del 2026.

Los esfuerzos de Argentina se producen a medida que crecen los llamados entre los países endeudados para detener la deuda. Sin embargo, la nación no es representativa del grupo más amplio de naciones que buscan alivio de la deuda, ya que sus problemas son anteriores a la pandemia, dijo Reinhart .

“Me resulta difícil argumentar de manera convincente que un punto muerto, incluso extendido a un año, cubriría el tipo de alivio de la deuda que Argentina está buscando”, dijo Reinhart . “En todo caso, la grave situación entre los mercados emergentes con la Covid-19 significa que el recorte tiene que ser más grande. Esto realmente ha borrado la posibilidad de recuperación, al menos en el horizonte a corto plazo”.

