Así reaccionó la prensa mundial tras la prisión preventiva contra Susana Villarán

Este martes el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán en el marco de la investigación en su contra por el caso Lava Jato.

Medios internacionales como Infobae de Argentina, Folha Sao Paulo de Brasil, The New York Times de Estados Unidos, La Vanguardia de España, entre otros, informaron en sus ediciones digitales sobre la orden de prisión contra la ex burgomaestre capitalina.

Tras la decisión del magistrado, la fiscalía apeló el plazo de la medida restrictiva y la defensa de la ex burgomaestre hizo lo propia en todos los extremos de la resolución.

A la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se le imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos, en agravio del Estado.

Durante la audiencia, la ex burgomaestre aseguró que ella no huirá de la justicia y que ha tenido un comportamiento procesal que demuestra que está dispuesta a responder ante todas las investigaciones.

"Yo no soy de las personas que se fugan, no soy de las personas que evaden a la justicia. Soy de las personas que siempre ha dado la cara y lo hago por dignidad, porque tengo tres hijos, seis nietos, una familia a la que le respondo siempre con la verdad en la cara y porque hay mucha gente que votó por mí y cree en mi palabra", señaló.