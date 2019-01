¿Reacción de uno de los últimos compradores de crudo venezolano?

Después de que Estados Unidos impuso sanciones a la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, que esencialmente constituye una prohibición de venta de petróleo, el mercado se ha enfocado en cómo reaccionarán los compradores restantes del crudo pesado y de baja calidad del país suramericano.

India es el tercer mayor comprador de petróleo venezolano, después de EE.UU. y China, con un promedio de 340,000 barriles por día el año pasado, según datos compilados por Bloomberg. Las refinerías privadas de la nación, Reliance Industries Ltd. y Nayara Energy Ltd. (anteriormente Essar Oil Ltd.), son los principales compradores.

Esto se debe a que sus avanzados sistemas de refinación pueden procesar el crudo pesado venezolano y convertirlo en combustibles de alto valor como gasolina con bajo contenido de azufre y combustible para aviones. En contraste, las refinerías estatales en general no se beneficiarán más del crudo venezolano ya que sus instalaciones no pueden procesar la baja calidad del mismo.

Nayara Energy

Las sanciones de EE.UU. podrían permitir a Nayara Energy obtener crudo venezolano adicional a medida que hay más disponibilidad en el mercado, lo que ayudará a recuperar la oferta que se perdió cuando cayeron las exportaciones de la nación suramericana, según una persona familiarizada con la mentalidad de la empresa.

Las compras de la India a Venezuela cayeron 11% el año pasado, en línea con una caída general de las exportaciones, según datos compilados por Bloomberg.

El martes, la compañía aún no había recibido ofertas por más petróleo de Venezuela y aún trataba de comprender el impacto de las sanciones en los mecanismos de envío y pago, dijo la persona, que pidió no ser identificada discutiendo sobre asuntos internos. En general, es demasiado pronto para determinar cuánto más petróleo venezolano puede llegar a la India, dijo la persona.

Nayara compró alrededor de 70,000 barriles por día de petróleo de venezolano en el 2018, según datos de seguimiento compilados por Bloomberg.

La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios.

Reliance Industries

Con una capacidad de 1.36 millones de barriles por día, Reliance Industries es la refinería privada más grande de la India. También es el principal comprador de crudo venezolano del país, con aproximadamente 270,000 barriles por día, o aproximadamente el 80% del total, según datos compilados por Bloomberg.

"Tanto Reliance como Nayara tienen un gran apetito por los crudos venezolanos debido a su lista de crudo pesado", dijo Senthil Kumar, analista de la consultora energética FGE. “Recortaron las importaciones recientemente debido a la disminución de la producción en Venezuela y México. Esta es una buena oportunidad para tomar algunos volúmenes que son redirigidos desde EE.UU., pero el aumento es limitado".

La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios.

Indian Oil

Pasando a las refinerías estatales, Indian Oil Corp. es la más grande del país con una capacidad de 1.6 millones de barriles por día. Pero esto no significa que otros podrán liberar espacio para más petróleo venezolano, según una persona familiarizada con la posición de la compañía.

Esto se debe a que el petróleo tendrá que mezclarse con un crudo más ligero para funcionar en la mayoría de las unidades que son propiedad de las refinerías del gobierno, dijo la persona, que pidió no ser identificada, citando la política de la compañía.

Dijo la persona que las sanciones también podrían desviar algunos de los suministros tradicionales de Indian Oil a EE.UU. para cubrir el déficit de Venezuela, lo que implica que la empresa pague más costos para competir por la materia prima.

Un portavoz de Indian Oil no pudo comentar de inmediato.

Bharat Petroleum Corp.

"Una mayor disponibilidad de petróleo venezolano no significa necesariamente fiabilidad de la oferta", dijo R. Ramachandran, director de refinerías de la empresa estatal conocida como BPCL.

"Hay otros problemas como la calidad del crudo y una mayor carga. Teniendo todo esto en cuenta, el petróleo venezolano no es muy atractivo para la India, especialmente para las refinerías estatales”.

Hay una cantidad limitada de crudo de la calidad de Venezuela que la refinería india puede procesar, dijo. "De esa manera, los refinadores estatales de la India no se benefician mucho de la mayor disponibilidad de petróleo venezolano liberado por EE.UU.".

¿Y el gobierno?

El primer ministro, Narendra Modi, usualmente evita tomar posiciones polémicas sobre desarrollos geopolíticos activos, en particular cuando se trata de la política interna de los socios comerciales. Venezuela es su cuarto mayor proveedor de crudo, después de Iraq, Arabia Saudita e Irán.

Cuando se le solicitó un comentario tras las sanciones impuestas por EE.UU., el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a una declaración del portavoz Raveesh Kumar el viernes: "Corresponde al pueblo de Venezuela encontrar una solución política para resolver sus diferencias".