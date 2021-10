El presidente de Rusia, Vladímir Putin, responsabilizó a Europa de la crisis del gas por su imprevisión a la hora de acumular reservas, pero le tendió la mano al afirmar que su país está dispuesto aumentar los envíos al Viejo Continente si recibe la solicitud correspondiente.

“Estamos preparados para abordar cualquier paso adicional”, afirmó el jefe del Kremlin en su intervención en la sesión plenaria del foro “Semana de la Energía de Rusia”.

Indicó que en el mercado del gas, sobre todo en Europa, “por ahora no se ve equilibrada ni predecible, y no todo depende de los productores, sino que en igual o mayor medida de los propios consumidores”.

El detonante de la crisis

El mandatario recalcó que el aumento de los precios del gas natural en Europa, que este mes llegó a superar los US$ 116 por MwH en el mercado al contado de Holanda, obedece al déficit de energía eléctrica provocada por la caída de la generación eólica, y no al revés, y a que muchos países no rellenaron oportunamente sus depósitos de gas.

“Durante los últimos diez años se han introducido paso a paso fallos sistemáticos en el sistema energético europeo y ello ha provocado una crisis energética masiva”, dijo Putin, que recordó que cuando la generación eléctrica nuclear y la gasística ocupaban posiciones dominantes en la cesta energética no hubo crisis.

Insistió en que Rusia “cumple de manera impecable sus obligaciones contractuales” con sus socios, incluidos los europeos, a los que este año -dijo- incrementó en un 15% los suministros de gas y en un 13% las entregas de gas natural licuado (GNL).

Mantener tránsito por Ucrania

Pese a la tensiones entre Moscú y Kiev, el mandatario aseguró que Rusia está dispuesta a mantener o incluso incrementar los envíos de gas a Europa a través de Ucrania más allá del 2024, cuando vencen los actuales contratos.

Pero recalcó que ello dependerá de los volúmenes que contraten los socios europeos, ya que se trata un asunto meramente económico.

Sin embargo, advirtió de los riesgos que supone el uso del sistema de gasoductos ucraniano, que -indicó- “no ha sido reparado en varias décadas”.

Ucrania teme que Moscú deje de utilizar su gasoducto una vez esté operativo el Nord Stream 2, que transportará gas ruso directamente a Alemania por el fondo del mar Báltico.

El tránsito del gas ruso por el territorio ucraniano supone a Kiev un ingreso de US$ 2,000 millones anuales.

Contratos a largo plazo

Putin insistió en que las compañías rusas no se benefician de los elevados precios del gas en el mercado al contado, ya que operan mayoritariamente con contratos a largo plazo.

En este sentido, indicó que los alemanes deben “darle las gracias” a su excanciller Gerhard Schröder, ya que en virtud de los contratos gasísticos que firmó con Rusia, Alemania “paga ahora US$ 300, y no US$ 1,500 por cada mil metros cúbicos” de gas.

El presidente ruso advirtió de que los planes de la Unión Europea (UE) de imponer una tasa sobre el carbono, que calificó de “instrumento de competencia desleal”, provocarán un aumento de los precios como el que se observa en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, señaló que Rusia se plantea conseguir la neutralidad de carbono para el 2060.

Mecanismos globales para equilibrar el mercado

“Necesitamos negociar mecanismos globales para equilibrar el mercado energético. Necesitamos lanzar un diálogo sustancial entre los productores y los consumidores, libre de cualquier perjuicios políticos y clichés impuestos”, subrayó Putin.

En cuanto a la situación en el mercado del crudo, consideró “posible” que el precio del barril de petróleo alcance los US$ 100, aunque recalcó que un alza importante de los precios no favorece a los productores.

Putin señaló que los precios están subiendo, pero que Rusia y sus socios en la alianza OPEP+ “están haciendo todo lo posible para estabilizar completamente el mercado petrolero”.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en US$ 83.41, un 0.30% menos que al finalizar la sesión anterior.

“No permitimos alzas importantes de precios. No está en nuestro interés. Cumplimos plenamente con todas nuestras obligaciones en relación a los recortes de producción”, afirmó.