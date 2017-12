Putin endurece las penas por financiación y reclutamiento de terroristas

Vladimir Putin – US$ 200 mil millones. A inicios del 2016 Bill Browder, quien durante varios años manejó las finanzas del gobierno de Vladimir Putin, aseguró que el mandatario habría obtenido a través de acciones ilícitas una descomunal fortuna de US$ 200 mil millones. Putin asegura que solo gana US$ 100.000 al año, una cifra poco creíble.