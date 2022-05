El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha cometido un gran error estratégico porque uno de sus objetivos al invadir Ucrania era tener menos OTAN en las fronteras de Rusia y ahora tiene más OTAN.

“El pasado diciembre Putin presentó un ultimato a la OTAN, exigió un tratado vinculante ...la retirada de la OTAN en la parte oriental de Europa y parar la ampliación. Quería menos OTAN en sus fronteras y ahora está obteniendo más OTAN en sus fronteras y más miembros. Finlandia y Suecia han anunciado que presentan su candidatura al ingreso y esto es histórico”, dijo al intervenir en el Foro de Davos.

También subrayó que el presidente ruso “no ha conseguido sus objetivos estratégicos en Ucrania. Quería entrar en Kiev y cortarle la cabeza al gobierno...quería una operación militar rápida y ahora Rusia tiene una guerra larga y onerosa”.

El responsable de la OTAN dijo que “la guerra de Putin contra Ucrania ha destrozado la paz en Europa, es un cambio radical para el orden mundial” y que, por ello, la OTAN tiene dos tareas fundamentales, “prestar apoyo a Ucrania y evitar que la guerra se intensifique”.

“Debemos asegurarnos de que esta terrible guerra no escala y se convierte en una guerra plena entre Rusia y Europa. Por eso queremos apoyar a Ucrania, pero no vamos a enviar tropas sobre el terreno, no vamos a involucrarnos directamente”, dijo en respuesta a una pregunta sobre esa posibilidad. “Queremos proteger a nuestros aliados, que no se le ocurra atacar a un país báltico u otro”, advirtió.

Stoltenberg señaló que durante muchos años los aliados han estado ayudando a Ucrania, proporcionando equipamiento y entrenamiento a decenas de miles de soldados, “y ahora vemos la diferencia que esto supone cada día en el campo de batalla”.

“Desde la invasión hemos incrementado con miles de millones esta asistencia para ayudar a Ucrania a su autodefensa, consagrada en la carta de la ONU”, añadió.

Dijo que ya desde el 2014 -anexión de Crimea y la guerra en Donbás- la OTAN se ha ido adaptando, desplegando grupos de combate en la parte oriental de la Alianza, reforzado la defensa incluido el espacio y el ciberespacio.

“Hemos desplegado fuerzas adicionales, tenemos más de 40,000 soldados en el flanco este...con apoyo aéreo y naval. Tenemos más de 100,000 soldados en alerta máxima listos para repeler cualquier agresión y defender el territorio de la OTAN”, explicó.

Stoltenberg subrayó que “la coordinación cada vez más estrecha entre la Unión Europea (UE) y la OTAN ha sido fundamental para enfrentar esta crisis” y que incluso países como Suiza y Corea del Sur se han sumado a las sanciones contra Rusia.

“Estas sanciones masivas nos recuerdan una de las lecciones más importantes de este conflicto, la guerra en Ucrania ha demostrado la dependencia de Europa de las importaciones energéticas de Rusia y esto crea vulnerabilidad”, afirmó.