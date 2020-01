La reforma previsional presentada el miércoles por el presidente multimillonario de Chile reconoce un hecho incómodo para su administración: por sí solo, el libre mercado no resolverá la crisis en un sistema diseñado por los Chicago boys.

El presidente, Sebastián Piñera, propone que la mitad de los nuevos pagos realizados por empleadores se destine a un sistema de seguridad social para ayudar a los pobres y a la clase media, a diferencia de las cuentas de ahorro individuales.

“Nos dimos cuenta de que el ahorro individual no era suficiente, no solo para las personas más vulnerables, sino también para muchas personas de clase media”, dijo la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, en una entrevista en el programa de radio Pauta Bloomberg el viernes. “La gente de clase media no ha tenido ningún tipo de ayuda por parte del Estado”.

El proyecto de ley fue presentado tras meses de violentas protestas por la desigualdad, y los manifestantes exigieron mejores pensiones, atención médica y educación. El gobierno se ha visto obligado a aumentar el gasto y ampliar el déficit fiscal, algo que se había comprometido a no hacer. Ahora, también tendrá que financiar gran parte del aumento de las pensiones durante un período de transición al nuevo sistema, dijo Zaldívar.

Las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP, gestionan cerca de US$ 200,000 millones en activos y se han convertido en actores clave en los mercados de capitales locales. El sistema se estableció en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, por consejo de economistas de libre mercado conocidos como los Chicago boys.

Desde el 2008, los más pobres han recibido cierta ayuda del Estado en forma de pagos mensuales de aproximadamente US$ 200, pero para la clase media, que es más grande, no se veía ayuda en ninguna parte.

Según las propuestas de Piñera, los trabajadores continuarán pagando 10% de sus salarios en una cuenta de ahorro individual, mientras que empleadores realizan un pago adicional de 6%. El Estado creará una entidad pública para recaudar fondos de los empleadores y asignará la mitad de eso a cuentas individuales administradas por el Estado. El resto irá a un fondo de solidaridad que pagará pensiones a las familias de bajos ingresos al momento de la jubilación.

Al principio, el gobierno pagará una cantidad aún no determinada directamente al fondo de solidaridad hasta que los pagos de los empleadores alcancen el 6% completo, dijo Zaldívar. Tampoco cobrará ninguna comisión por administrar las cuentas individuales.

La ministra dijo que confía en que la reforma previsional será aprobada entre marzo y abril, ya que la propuesta incorpora sugerencias de la oposición.

El proyecto de ley también introduce más competencia para las AFP y las obligará a devolver parte de las comisiones que cobran a los clientes cuando sus fondos tienen rendimientos negativos, lo que, según algunos analistas, podría conducir a estrategias de inversión más conservadoras y menores ahorros.

“No miraremos las rentabilidades mes a mes, porque sabemos que pueden haber fluctuaciones en el corto plazo”, dijo Zaldívar. “Analizaremos en horizontes de tiempo más largos” de aproximadamente 12 meses.