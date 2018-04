Profesor es nuevo multimillonario en China en auge de educación

Todo está sumando para Liu Yachao.

El director de operaciones de TAL Education Group, un proveedor con base en Beijing de servicios de tutoría para estudiantes chinos en asignaturas académicas básicas, se convirtió en el segundo multimillonario de la compañía luego que sus acciones se duplicaran con creces en el último año.

Los padres chinos gastan en promedio US$ 42,892 en la educación de sus hijos, y el 93% de ellos paga por instituciones privadas, de acuerdo con un informe el año pasado de HSBC Holdings Plc. Esa demanda ha elevado el valor de mercado de TAL a US$ 21,100 millones, aproximadamente un 46% más que su principal competidor, Nueva Oriental Education & Technology Group Inc.

Liu, de 36 años, el primer profesor de matemáticas en unirse a la compañía, se convirtió en director de la división de escuela media en el 2005 y luego dirigió la división de enseñanza e investigación, la escuela de formación docente y el centro de operaciones de red antes de ocupar su puesto actual, según el sitio web de TAL.

Él posee una participación del 4.7% que representa un valor de US$ 1,000 millones. El otro fundador de TAL, Zhang Bangxin, tiene un valor neto de US$ 6,600 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. La compañía declinó comentar sobre sus fortunas.

"Las ganancias de TAL se deben principalmente al crecimiento de la matrícula", dijo Connie Gu, analista de Bocom International que tiene una recomendación de comprar para las acciones y un precio objetivo de US$ 40.

"Somos positivos en el mercado de educación K-12 (primaria y secundaria) de China, dado el sistema de selección de élite y la voluntad del pueblo chino de ascender en la escala social".