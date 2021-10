La productividad en las economías de Latinoamérica y el Caribe, medida como relación entre el Producto Bruto Interno (PBI) y las horas trabajadas por su fuerza laboral, se situará en 17,7 dólares en el 2021, por debajo de la media mundial (US$ 18.9), informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el año 2020 ese indicador en América Latina se situó por encima de esa media mundial, dado que la pandemia golpeó en general más a las empresas menos productivas y a los trabajadores peor remunerados, señala la OIT en su nuevo informe sobre los efectos de la COVID en el mercado laboral global.

El informe alerta que la pandemia ha aumentado las diferencias de productividad, hasta el punto de que en el 2021 un trabajador de un país de ingresos altos ahora es 18 veces más productivo que uno de ingresos bajos, la mayor diferencia registrada desde el 2005.

Frente a los US$ 17.7 de productividad media en Latinoamérica, la de Norteamérica es casi cuatro veces mayor (US$ 69.3), mientras que en Asia Pacífico asciende a US$ 13.1, en Europa Occidental a US$ 41.6 y en África a US$ 7.2, de acuerdo con los cálculos de la OIT.