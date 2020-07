Varias empresas de los Estados Unidos están siendo demandadas por las familias de los trabajadores que, según alegan, contrajeron el COVID-19 durante el desempeño de sus labores y murieron por esta razón. Como se sabe, en dicho país han muerto más de 150,000 personas.

De acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal publicado por el portal La Tercera de Chile, las empresas Walmart Inc., Safeway Inc., Tyson Foods Inc. y algunos centros de salud han sido demandados por negligencia grave o muerte injusta desde marzo.

Los familiares de los trabajadores fallecidos sostienen que las compañías no hicieron lo suficiente para proteger a los trabajadores del coronavirus y por ello deberían entregar una compensación. Además, trabajadores que sobrevivieron al virus también están demandando a las empresas reparaciones que les permitan cubrir facturas médicas, ganancias futuras y otros daños.

Al responder a las demandas, dichos empleadores sostiene que tomaron medidas para combatir el virus, incluido el cribado de los trabajadores para detectar signos de enfermedad, exigirles que utilicen mascarillas, desinfectar los espacios de trabajo y limitar el número de clientes dentro de las tiendas.

Algunos de ellos sostiene que es imposible saber dónde o cómo se contagiaron sus trabajadores.

Propuesta legislativa

Ante esta ola de demandas contra las empresas, los miembros republicanos del Senado han dado a conocer esta semana un proyecto de ley que dificultaría a los trabajadores demandar a su empleador si se enfermaran en el trabajo. Dicha propuesta protege a las empresas, escuelas e iglesias de ser responsables de las infecciones por coronavirus a partir de diciembre de 2019, salvo que hayan actuado con mala conducta intencional o hayan tenido un comportamiento gravemente negligente.

La propuesta legislativa limitaría los daños punitivos, establecería una carga de prueba clara y convincente y aumentaría los requisitos para demandas por lesiones personales. Además, llevaría tales demandas a los tribunales federales, que potencialmente son más favorables para los acusados.

Sin embargo, dicho proyecto de ley ha encontrado resistencia en la Cámara controlada por los demócratas, donde la presidenta Nancy Pelosi se opone a los planes de responsabilidad del Partido Republicano. Desde su punto de vista, los legisladores deben reforzar las protecciones para los trabajadores fortaleciendo las reglas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los expertos legales dicen que las propuestas del Partido Republicano frenarían significativamente, pero no eliminarían, los casos presentados en nombre de trabajadores enfermos.

Demandas de familiares

Wando Evans era un trabajador encargado de los estantes de almacenamiento de turno nocturno y realizó tareas de mantenimiento en un Walmart en el suburbio de Evergreen Park en Chicago. Tony S. Kalogerakos, un abogado que representa a la familia de Evans, sostuvo que, según los colegas de la víctima, a fines de marzo el trabajador le dijo a la gerencia de la tienda que tenía síntomas consistentes con el coronavirus y “simplemente lo volvieron a poner a trabajar”.

El 23 de marzo, después de que sus síntomas empeoraron, notificó nuevamente a la gerencia de la tienda y fue enviado a casa, donde fue hallado muerto dos días después a los 51 años.

La familia del Sr. Evans presentó en abril una demanda por homicidio culposo en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook contra Walmart, para que se le reconozca daños no especificados, bajo el argumento de que el minorista no siguió inicialmente las recomendaciones de los CDC u OSHA, lo que puso en riesgo a sus trabajadores y al público.

En respuesta, Walmart presentó una moción para desestimar el caso en junio alegando que los reclamos no pueden presentarse en una demanda civil porque deben ser manejados exclusivamente por la Comisión de Compensación de Trabajadores de Illinois.

El portavoz de Walmart, Randy Hargrove, se negó a responder preguntas específicas sobre demandas contra la compañía y señaló que, si bien puede ser imposible determinar dónde o cómo alguien contrae el virus, la empresa está tomando las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y el público.

La empresa minorista en abril comenzó a tomar la temperatura a los trabajadores de las tiendas y exigió que usaran máscaras u otros revestimientos faciales. Además, instaló protectores contra estornudos en los registros, colocó calcomanías de distancia social en los pisos y limitó el número de clientes en las tiendas. Y a mediados de julio anunció que los clientes deben usar mascarillas en las tiendas.

En junio, las familias de tres empleados que trabajaban en la planta de procesamiento de carne de cerdo de Tyson en Waterloo, Iowa, y murieron después de contraer el Covid-19, han demandado a la compañía de carne y a casi 20 de sus ejecutivos, gerentes y supervisores.

En su demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Iowa para el condado de Blackhawk, aseguran que la gerencia sabía que el virus se estaba propagando a través de la planta a principios de abril, y las autoridades locales de la ley y de salud la instaron a cerrarla. Sin embargo, Tyson mantuvo la planta abierta durante días y permitió que los empleados trabajaran codo con codo mientras la mayoría no usaban cubiertas faciales, según detalla el escrito. Como resultado, señalan, más de 1,000 empleados de Tyson fueron infectados con COVID-19 en las instalaciones de Waterloo y cinco murieron.

¿Qué podría suceder?

Harold H. Kim, presidente del Instituto de la Cámara de Reforma Legal de EE.UU., manifestó que “la cantidad de litigios en el horizonte es enorme”.

No obstante, los sindicatos y los defensores de los consumidores dicen que se han presentado pocas demandas y que el proyecto de ley del Senado negaría la reparación a los trabajadores lesionados y sus familias.

Hasta fines de julio, se habían presentado alrededor de 69 casos laborales que afirmaban que los trabajadores estaban expuestos o potencialmente expuestos al virus, según un rastreador de litigios por coronavirus mantenido por la firma de abogados Hunton Andrews Kurth.

En los Estados Unidos, los empleadores rara vez son responsables de las muertes de empleados vinculados al lugar de trabajo. Esto se debe a que la barrera legal para probar fallas es alta, y porque los estados a menudo restringen tales quejas a los sistemas de compensación de sus trabajadores, que generalmente limitan los pagos a una parte del salario de un trabajador, la cobertura de sus facturas médicas y la compensación por discapacidad.

Sin embargo, los expertos legales dicen que la pandemia de coronavirus podría cambiar la forma en que se desarrollan estos casos. Las primeras demandas en nombre de los trabajadores enfermos se sustentan en si los empleadores se adhirieron a las pautas estatales y federales para reducir la propagación del virus, que evolucionó rápidamente en marzo y abril, especialmente en el uso de máscaras, y que en ocasiones entraron en conflicto entre sí.

Los expertos legales señalan, según el informe periodísticos, que los empleadores que no enviaron a los trabajadores enfermos a sus hogares, hicieron cumplir el distanciamiento social o que se adhirieron a la guía de uso de máscaras podrían ser responsables. Los casos que muestran que el empleador actuó con negligencia grave, lo cual no está excluido por la propuesta del Senado y que a veces puede proceder fuera del sistema de compensación para trabajadores, podrían conducir a acuerdos extrajudiciales o terminar ante jurados simpatizantes.